Контрольный пункт "Новотроицкое" закрыли из-за пожара и постоянных взрывов: детали

29 августа контрольно-пропускной пункт "Новотроицкое" на Донбассе закрыли на въезд и выезд из-за масштабного степного пожара, а также – детонации боеприпасов.

Об этом информирует пресс-центр Госпогранслужбы украины в Facebook.

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29 августа около 16:00, по решению командующего Операции объединенных сил из-за пожара степного массива вблизи контрольных постов "Березовое 1" и "Березовое 2", в контрольном пункте въезда – выезда "Новотроицкое" ввели режим "красный" и временно прекратили пропускные операции,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что от огня детонировали минно-взрывные заграждения и неразорванные боеприпасы, которые создали реальную угрозу жизни и здоровью гражданского населения, которое следовало через линию разграничения.

"В то же время, пренебрегая жизнью гражданского населения, представители российско-оккупационных войск продолжали направлять граждан, среди которых были дети и люди преклонного возраста, в сторону указанных КПВВ, подвергая их реальной опасности. Пограничники на специальном транспорте эвакуировали в безопасное место всех людей, прибывших с временно оккупированной территории Украины. Благодаря мужественным действиям пограничников жертв среди гражданского населения не допущено", – передает пресс-центр ведомства.

Сейчас пожар вблизи КПВВ "Новотроицкое", из-за постояннуой детонации взрывоопасных предметов, не локализовали. Пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения не осуществляют.