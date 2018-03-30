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На основе Туринской плащаницы создано 3D-изображение Иисуса Христа: фото и видео

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В Италии представили 3D-изображение Иисуса Христа на основе Туринской плащаницы. Ее автор Джулио Фанта, который преподает методологию измерений в университете Падуи, изучал Туринскую плащаницу в течение нескольких лет.

Согласно исследованиям, Иисус Христос был человеком необычайной красоты. Высокого роста и прекрасного телосложения, он был почти 5 футов 11 дюймов роста, в то время как средний рост человека в то время составлял около 5 футов 5 дюймов (соответственно 180 и 155 см.) У него было царское и величественное выражение лица, пишет Aleteia.

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Фанти пояснил, что 3D-изображение позволило рассмотреть много ран на человеке, чей образ отображен на Плащанице.

"Я насчитал 370 ран от побоев, не считая раны на боках, которые безусловно были на теле, но которые не видны на Плащанице, потому что она прикасалась только в задней и передней частями тела", – рассказал фантом.

"Кроме того, трехмерная реконструкция позволила выявить, что в момент смерти человека, Плащаница провисала вправо, правое плечо было вывихнуто настолько серьезно, что травмировало нервы", – отметил исследователь.

В 2013 году Фанти стал соавтором книги итальянского журналиста Саверио Гаэта, который документировал исследования Плащаницы и утверждал, что она действительно принадлежала эпохе Иисуса Христа и, вероятно, является подлинной.

Теги: религия Фотоновости
Источник: 24 Канал
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