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На основі Туринської плащаниці створено 3D-зображення Ісуса Христа: фото та відео

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В Італії представили 3D-зображення Ісуса Христа на основі Туринської плащаниці. Її автор Джуліо Фанті, який викладає методологію вимірювань в університеті Падуї. вивчав Туринську плащаницю протягом декількох років.

Згідно з дослідженнями, Ісус Христос був людиною надзвичайної краси. Високого зросту й прекрасної статури, він був майже 5 футів 11 дюймів зросту, водночас як середній зріст людини на той час становив близько 5 футів 5 дюймів (відповідно 180 і 155 см.) У нього був царський і величний вираз обличчя, пише Aleteia.

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Фанті пояснив, що 3D-зображення дозволило розглянути багато ран на людині, чий образ відображено на Плащаниці.

"Я нарахував 370 ран від побоїв, не беручи до уваги рани на боках, які безумовно були на тілі, але які не видно на Плащаниці, бо вона доторкалася лише до задньої і передньої частинами тіла", – розповів Фанті.

"Крім того, тривимірна реконструкція дозволила виявити, що в момент смерті людина Плащаниця провисала вправо, праве плече було вивихнуте настільки серйозно, що травмувало нерви", – зазначив дослідник.

У 2013 році Фанті став співавтором книги італійського журналіста Саверіо Гаети, який документував дослідження Плащаниці і стверджував, що вона дійсно належала епосі Ісуса Христа і, ймовірно, є справжньою.

Теги: Фотоновини релігія
Джерело: 24 Канал
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