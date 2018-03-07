На острове Шри-Ланка ввели чрезвычайное положение

Во вторник, 6 марта, на острове Шри-Ланка власть страны приняла решение о введении чрезвычайного положения на ближайшие 10 дней.

Решение о введении такого состояния приняли из-за конфликта между буддистами и мусульманами, информирует Reuters.

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Конфликт возник из-за того, что буддистская община страны обвиняет мусульман в принудительном принятии ислама и разрушении буддийских святынь.

Буддисты вышли на протесты из-за переселения на Шри-Ланку мусульман, которые были изгнаны из преимущественно буддийской Мьянмы.

"На специальном заседании правительства было принято решение объявить чрезвычайное положение на 10 дней, чтобы предотвратить распространение беспорядков", – отметил госсекретарь правительства Даасари Джаясекара.

К слову, в понедельник, 29 января, в Иране произошел ряд одиночных протестов против ношения хиджабов. Несколько женщин с непокрытыми головами поднялись на трансформаторные будки на улицах Тегерана, размахивая намотанными на палку платками как флагами.