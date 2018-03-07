На острові Шрі-Ланка ввели надзвичайний стан

У вівторок, 6 березня, на острові Шрі-Ланка влада країна прийняла рішення про введення надзвичайного стану на найближчі 10 днів.

Рішення про запровадження такого стану прийняли через конфлікт між буддистами та мусульманами, інформує Reuters.

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Конфлікт виник через те, що буддистська громада країни звинувачує мусульман у примусовому прийнятті ісламу та руйнуванні буддійських святинь.



Буддисти вийшли на протести через переселення на Шрі-Ланку мусульман, які були вигнані з переважно буддійської М’янми.



"На спеціальному засіданні уряду було прийнято рішення оголосити надзвичайний стан на 10 днів, щоб запобігти поширенню заворушень", – зазначив держсекретар уряду Даасарі Джаясекара.

До слова, у понеділок, 29 січня, в Ірані відбулася низка одиночних протестів проти носіння хіджабів. Кілька жінок з непокритими головами піднялися на трансформаторні будки на вулицях Тегерана, розмахуючи намотаними на палицю хустками на зразок прапора.