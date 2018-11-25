На озере Виктория затонула яхта с людьми: десятки погибших

По меньшей мере 13 человек погибли в результате затопления яхты на озере Виктория, еще 39 – пропали без вести.

Об этом сообщает Daily Mirror.

Читайте также: В Барселоне паром с полусотней людей на борту врезался в причал: видео

Авария произошла в принадлежащей Уганде части озера. На борту яхты находились 120 человек, 70 из них были спасены, еще 39 человек числятся пропавшими без вести.

Известно, что среди пассажиров яхты был принц Уганды Дауди Васайя, а также местные популярные музыканты. Позже стало известно, что принц был спасен.

Причины трагедии выясняются.