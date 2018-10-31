В Барселоне паром с полсотней людей на борту врезался в причал: видео

В испанской Барселоне парому Excellent не удалось успешно пришвартоваться к причалу из-за сильного ветра.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Во время столкновения с причалом судно задело портовый кран. От сильного удара тот упал и начался пожар.

На момент аварии на борту находилось 420 человек. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.