В Барселоне паром с полсотней людей на борту врезался в причал: видео
В испанской Барселоне парому Excellent не удалось успешно пришвартоваться к причалу из-за сильного ветра.
Об этом сообщает Daily Mail.
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Во время столкновения с причалом судно задело портовый кран. От сильного удара тот упал и начался пожар.
На момент аварии на борту находилось 420 человек. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал.
Источник: 24 Канал
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