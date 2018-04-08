00:41
9 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
4°C
17°C 4°C
  • вторник
    18°C 5°C
  • среда
    20°C 7°C
  • четверг
    17°C 11°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Маленькие пакости Эрдогана. Колыбель мирового терроризма
Вєсті Кремля
18:16, 7 апреля
Вести. UA. Жир. Альфонс Бойко. Добкин ищет новых Шевченко и Франко
Вєсті.UA
18:31, 7 апреля
Резиденции послов, гольф-клубы для дипломатов: кто стоит за хищением столичной земли
ЦРУ
09:45, 6 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить Всё. Кружки и секции: как выглядел детский досуг
Згадати все
23:41, 5 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ПАСХА НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На парламентских выборах в Венгрии победил друг Путина, – СМИ

90 Читати новину українською
Виктор Орбан и Владимир Путин
Виктор Орбан и Владимир Путин / Фото из открытых источников

8 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Предварительно, победу на них в третий раз подряд одержал действующий премьер-министр страны Виктор Орбан, который запомнился критикой Евросоюза и дифирамбами в адрес хозяина Кремля Владимира Путина, и его правая партия "Фидес".

По информации BBC, избирательные участки в Венгрии открылись утром в 6:00, а закрылись 19:00 по местному времени.

Читайте также: Венгрия обещает поддержку Польши в противостоянии с ЕС

Как подчеркивают журналисты, сейчас идет подсчет голосов, однако по предварительным данным, "Фидес" Орбана намного опережает националистическую правую партию "Йоббик" и левоцентристских социалистов.

Следовательно, в итоге политсила действующего премьера, судя по всему, получит парламентское большинство, но пока вопрос заключается в том, сможет ли партия Орбана восстановить свое квалифицированное большинство.

К слову, это две трети из 199 мест в парламенте, которые позволили бы "Фидесу" контролировать этот законодательный орган и принять противоречивые законы, которые коснулись судебной системы и прессы.

Виктор Орбан является известным евроскептиком, который выступает против дальнейшей интеграции в ЕС. Так, в свое время он отказался принять участие в программе переселения беженцев в Евросоюз и хвалил российского лидера Владимира Путина.

Кроме того, под руководством лидера "Фидес" в 2015 году Венгрия построила забор вдоль своих границ с Сербией и Хорватией, чтобы предотвратить наплыв в страну нелегальных мигрантов.

В итоге из-за своих антимиграционных мероприятий и жесткой риторики Орбан не раз вступал в конфликт с Европейским союзом.

В случае победы действующий премьер обещает сократить подоходный налог и добиться дальнейшего роста экономики.

Теги: День виборов Венгрия Новости политики
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атака
8 апреля, 22:38 Главные новости 8 апреля:страшная трагедия в оккупированном Крыму, смертельная химическая атака
553
Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
8 апреля, 22:01 Топ-5 блогів тижня: новий формат окупації Донбасу, сімейні лікарі та біометричні паспорти
Блог Медіа 485
Бермудський трикутник боротьби з корупцією
8 апреля, 19:00 Бермудський трикутник боротьби з корупцією
Блог Медіа 614
ТОП самых ожидаемых смартфонов
8 апреля, 18:31 ТОП самых ожидаемых смартфонов "второго эшелона" в 2018 году
Анастасія Можаровська 529
Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
8 апреля, 12:01 Оставить можно все, даже родной дом в Луганске
Ольга Черненко 2011
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук