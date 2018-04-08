На парламентских выборах в Венгрии победил друг Путина, – СМИ

8 апреля в Венгрии прошли парламентские выборы. Предварительно, победу на них в третий раз подряд одержал действующий премьер-министр страны Виктор Орбан, который запомнился критикой Евросоюза и дифирамбами в адрес хозяина Кремля Владимира Путина, и его правая партия "Фидес".

По информации BBC, избирательные участки в Венгрии открылись утром в 6:00, а закрылись 19:00 по местному времени.

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Как подчеркивают журналисты, сейчас идет подсчет голосов, однако по предварительным данным, "Фидес" Орбана намного опережает националистическую правую партию "Йоббик" и левоцентристских социалистов.

Следовательно, в итоге политсила действующего премьера, судя по всему, получит парламентское большинство, но пока вопрос заключается в том, сможет ли партия Орбана восстановить свое квалифицированное большинство.

К слову, это две трети из 199 мест в парламенте, которые позволили бы "Фидесу" контролировать этот законодательный орган и принять противоречивые законы, которые коснулись судебной системы и прессы.

Виктор Орбан является известным евроскептиком, который выступает против дальнейшей интеграции в ЕС. Так, в свое время он отказался принять участие в программе переселения беженцев в Евросоюз и хвалил российского лидера Владимира Путина.

Кроме того, под руководством лидера "Фидес" в 2015 году Венгрия построила забор вдоль своих границ с Сербией и Хорватией, чтобы предотвратить наплыв в страну нелегальных мигрантов.

В итоге из-за своих антимиграционных мероприятий и жесткой риторики Орбан не раз вступал в конфликт с Европейским союзом.

В случае победы действующий премьер обещает сократить подоходный налог и добиться дальнейшего роста экономики.