На Пасху пророссийские боевики цинично обстреляли позиции ВСУ: есть раненые

За минувшие сутки российско-оккупационные силы нарушили "пасхальное перемирие", открывая огонь по позициям Вооруженных сил Украины, в результате обстрела ранены пятеро украинских бойцов.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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"За прошедшие праздничные сутки российско-оккупационные войска совершили 35 обстрелов позиций украинских защитников применив при этом вооружение запрещенное Минскими соглашениями", – говорится в сообщении.

В частности, на Луганском направлении из запрещенных 120 мм минометов, а также минометов калибра 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов агрессор обстреливал украинские укрепления вблизи Луганского. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и снайперского оружия вел огонь по защитникам Светлодарска. Также гранатометы оккупанты применили неподалеку Крымского и Валуйского.

На Донецком направлении из гранатометов и стрелкового оружия пророссийские боевики вели огонь по укреплениям ВСУ вблизи Водяного, Лебединского, Богдановки, Каменки, Пищевика и Широкино. Кроме этого, в районе Богдановки враг применил вооружения БМП, неподалеку Водяного, Гнутово и Пищевика – крупнокалиберные пулеметы, по защитниках Авдеевки, Павлополя, Талаковки и Шахты "Бутовка" – стрелковое оружие, а по защитникам Широкино – велся снайперский огонь.