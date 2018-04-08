Как военные на передовой празднуют Пасху

Подконтрольные Кремлю боевики 12 раз за неполный день открывали огонь. Но несмотря на напряженную ситуацию, украинские бойцы сегодня присоединились к празднованию Пасхи.

Без изысканных блюд, но все же меню в военных праздничное. Даже будет шашлык. Готовят из того, что есть. Чтобы успеть к дежурству и сумеркам. Судя по объемам продуктов – голодных на позиции не будет. Лишь бы враг трапезу не прервал.

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Этой ночью враг отмалчивался. А вот позавчера накрывали огнем плотно сразу с нескольких точек. Боевики более 2 часов стреляли из-за кладбища за холмом. Последние две недели туда, на 400 метров вглубь серой зоны, в выходные ходят люди приводить в порядок могилы.

Именно в канун уборки боевики и совершили провокацию. Чтобы обойтись без разрушений на кладбище, военные ударили боевикам во фланг, когда те уже достали.

Они не стеснялись работать трассирующими пулями. Это больше провоцирует. Мы определили позицию противника и отработали туда гранатометом. Позиция была подавлена,

– рассказал военнослужащий батальона Донбасс-Украина ВСУ "Черный"

Сегодня на этом участке фронта – абсолютная тишина. Поэтому пока принимают гостей и подарки, а уже вечером ожидают активность с той стороны.