Волонтеры привезли на передовую куличи к Пасхе

Ситуация на Востоке напряженная, но даже в таких условиях военным важно иметь связь с мирной жизнью. К ним сегодня приехали капелланы, чтобы освятить куличи, которые, к слову, защитникам передали родные и неравнодушные украинцы.

Даже в предпраздничный день здесь гудят и медленно идут танки. И военные сегодня выстраиваются по случаю праздника Пасхи. Наставлять воинов приехал военный капеллан. Но прежде всего – освятить куличи. Немного капеллан привез от бригады. Но у бойцов есть и свои.

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Кроме танкистов сегодня успели привезти куличи к артиллеристам – тоже в зону отвода. Здесь тоже молитва, освящение, несколько напутствий и все разбегаются по делам. Потому что несмотря на приближение праздника ежедневную работу никто не отменял.

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