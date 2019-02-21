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      НЕБЕСНАЯ СОТНЯ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 УЛЬЯНА СУПРУН

      На полигоне в Киевской области подорвались двое военных

      74 Читати новину українською
      Иллюстративное фото
      Иллюстративное фото / humanrights.org.ua

      На полигоне в Киевской области взорвался неизвестный предмет, в результате чего травмировались двое военных.

      Пострадавших доставили в медицинское учреждение Минобороны Украины и оказали квалифицированную помощь, об этом сообщила пресс-служба 72 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.

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      Сейчас угроз жизни военных нет.

      Хотим еще раз подчеркнуть: не стоит касаться неизвестных и подозрительных предметов на военных полигонах. Это несет опасность,
      – отметили в сообщении.

      По предварительным выводам, инцидент произошел из-за личного нарушения мер безопасности. Детали будут выяснять в ходе служебного расследования.

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      Теги: Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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