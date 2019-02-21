На полигоне в Киевской области подорвались двое военных

На полигоне в Киевской области взорвался неизвестный предмет, в результате чего травмировались двое военных.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение Минобороны Украины и оказали квалифицированную помощь, об этом сообщила пресс-служба 72 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.

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Сейчас угроз жизни военных нет.

Хотим еще раз подчеркнуть: не стоит касаться неизвестных и подозрительных предметов на военных полигонах. Это несет опасность,

– отметили в сообщении.

По предварительным выводам, инцидент произошел из-за личного нарушения мер безопасности. Детали будут выяснять в ходе служебного расследования.