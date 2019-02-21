На полигоне в Киевской области подорвались двое военных
На полигоне в Киевской области взорвался неизвестный предмет, в результате чего травмировались двое военных.
Пострадавших доставили в медицинское учреждение Минобороны Украины и оказали квалифицированную помощь, об этом сообщила пресс-служба 72 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил.
Читайте также: В Генштабе заявили о попытке поджога одного из арсеналов ВСУ
Сейчас угроз жизни военных нет.
Хотим еще раз подчеркнуть: не стоит касаться неизвестных и подозрительных предметов на военных полигонах. Это несет опасность,
– отметили в сообщении.
По предварительным выводам, инцидент произошел из-за личного нарушения мер безопасности. Детали будут выяснять в ходе служебного расследования.
Источник: 24 Канал
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
-
Ужасная стрельба Примы лишила Украину наград на чемпионате Европы, Швеция завоевала золотосегодня , 19:11
-
День родного языка: самые интересные факты об украинском, которые мы часто забываемсегодня , 18:15
-
Действующий полковник Нацгвардии бил ногами нынешнего бойца ВСУ на Майдане: возмутительные фотосегодня , 17:25
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы20 февраля , 15:53
Трудности владельцев ID-карт: проблемы и их решение5 октября 2018 , 18:01
Предстоятель ПЦУ – Епифаний, но я остаюсь патриархом, – Филарет8 января , 12:43
Шахтер заработал за участие в еврокубках в три раза больше, чем Динамо17 декабря 2018 , 17:13
Денисов: В договорных матчах замешаны практически все арбитры Первой и Второй лиг18 декабря 2018 , 10:59