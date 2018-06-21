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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Полтавщине неизвестные совершили покушение на жизнь локомотивной бригады

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На Полтавщине неизвестные совершили покушение на жизнь локомотивной бригады
На Полтавщине неизвестные совершили покушение на жизнь локомотивной бригады / Иллюстративное фото

21 июня на перегоне Кременчуг – Потоки, что на Полтавщине неизвестные лица совершили диверсию, которая могла привести к катастрофе и угрожала жизни локомотивной бригады.

Об этом сообщается на официальном сайте "Укрзализныци".

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Злоумышленники подвесили пакет с камнями к автомобильному мосту, под которым в то время проезжал локомотив. В результате разбито лобовое стекло локомотива. К счастью, локомотивная бригада не пострадала и смогла справиться с управлением. О случае сообщено в правоохранительные органы,
– сообщили в Укрзализныце.

Отмечается, что это уже не первый случай в области, когда злоумышленники совершают диверсии на железной дороге.

"Наши локомотивы забрасывали "коктейлями Молотова", обливали грязью, а теперь камни. Все эти преступления могут привести к катастрофе, поэтому призываем правоохранительные органы немедленно расследовать эти случаи, чтобы все преступники предстали перед судом", – сообщил директор регионального филиала "Южная железная дорога" ПАО "Укрзализныця" Николай Уманец.

Теги: Новости Украины Укрзализниця Новости Полтавы
Источник: 24 Канал
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