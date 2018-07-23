На Полтавщине ограбили нардепа Веселову: украли рюкзак с документами и деньгами

В селе Коноплянка Великобагачанского района на Полтавщине неизвестные ограбили внефракционного народного депутата Наталью Веселову. Грабеж произошел посреди дороги: нардеп остановилась, чтобы поменять колесо в своем автомобиле. Пока ее не было в салоне, произошел грабеж.

Об этом информирует пресс-служба Нацполиции в Полтавской области.

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Так, около трех часов, 43-летняя женщина на телефон "102" сообщила, что в селе Коноплянка Великобагачанского района неизвестные лица похитили из незапертого салона ее автомобиля "Фольксваген" рюкзак с документами, наличными деньгами и личными вещами. На указанном участке дороги заявительница вынужденно остановилась для замены пробитого колеса легковушки

– говорится в сообщении.

По информации ТСН, в ранце, похищенном у Веселовой, были наличные средства, банковские карты и личные документы, включая удостоверение депутата и дипломатический паспорт.

В полиции также не исключают, что грабители умышленно положили на дорогу предмет, от наезда на который колесо пробилось.

В полиции уже возбудили уголовное дело и проводят досудебное расследование.

По неподтвержденным данным, Веселова собиралась лететь в США, но ее по дороге ограбили.

К слову, Веселову в 2017 году исключили из фракции "Объединение "Самопомич" за "совершение действий, порочащих репутацию фракции и политической партии "Самопомич". В частности, – это инициирование законопроектов, которые отрицали оккупацию и возражение в публичных выступлениях факта оккупации вопреки позиции фракции.