На Полтавщині пограбували нардепа Веселову: вкрали ранець із документами та грошима

У селі Коноплянка Великобагачанського району на Полтавщині невідомі пограбували позафракційного народного депутата Наталю Веселову. Грабунок стався посеред дороги: нардеп зупинилась, аби змінити колесо у своєму автомобілі. Поки її не було в салоні, відбувся грабіж.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Полтавській області.

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Так, близько третьої години, 43-річна жінка на телефон "102" повідомила, що в селі Коноплянка Великобагачанського району невідомі особи викрали із незачиненого салону її автомобіля "Фольксваген" рюкзак із документами, готівкою та особистими речами. На вказаній ділянці дороги заявниця вимушено зупинилася для заміни пробитого колеса легковика,

– мовиться у повідомленні.

За інформацією ТСН, у ранці, викраденому у Веселової, були готівкові кошти, банківські картки та особисті документи, включаючи посвідчення депутата і дипломатичний паспорт.

У поліції також не виключають, що грабіжники навмисне поклали на дорогу предмет, від наїзду на який колесо пробилося.

У поліції вже порушили кримінальну справу та проводять досудове розслідування.

За непідтвердженими даними, Веселова збиралася летіти до США, але її по дорозі пограбували.

До слова, Веселову у 2017 році виключили з фракції "Об'єднання "Самопоміч" за "вчинення дій, що порочать репутацію фракції і політичної партії "Самопоміч". Зокрема, – це ініціювання законопроектів, які заперечували окупацію та заперечення в публічних виступах факту окупації всупереч позиції фракції.