00:51
24 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
24°C 18°C
  • середа
    28°C 19°C
  • четвер
    27°C 20°C
  • п'ятниця
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чорна мітка від Путіна. Туалетні роботи РФ
Вєсті Кремля
20:40, 23 липня
Вєсті.UA. Український містер Бін. Обнімашки в Раді
Вєсті.UA
20:27, 23 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
УСИК – ГАССІЄВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

На Полтавщині пограбували нардепа Веселову: вкрали ранець із документами та грошима

132 Читать новость на русском
На Полтавщині пограбували нардепа Наталю Веселову
На Полтавщині пограбували нардепа Наталю Веселову / korrespondent.net

У селі Коноплянка Великобагачанського району на Полтавщині невідомі пограбували позафракційного народного депутата Наталю Веселову. Грабунок стався посеред дороги: нардеп зупинилась, аби змінити колесо у своєму автомобілі. Поки її не було в салоні, відбувся грабіж.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Полтавській області.

Читайте також: В Денісової пояснили, чому у грецьких тюрмах опинилися сотні українських моряків

Так, близько третьої години, 43-річна жінка на телефон "102" повідомила, що в селі Коноплянка Великобагачанського району невідомі особи викрали із незачиненого салону її автомобіля "Фольксваген" рюкзак із документами, готівкою та особистими речами. На вказаній ділянці дороги заявниця вимушено зупинилася для заміни пробитого колеса легковика,
– мовиться у повідомленні.

За інформацією ТСН, у ранці, викраденому у Веселової, були готівкові кошти, банківські картки та особисті документи, включаючи посвідчення депутата і дипломатичний паспорт.

У поліції також не виключають, що грабіжники навмисне поклали на дорогу предмет, від наїзду на який колесо пробилося.

У поліції вже порушили кримінальну справу та проводять досудове розслідування.

За непідтвердженими даними, Веселова збиралася летіти до США, але її по дорозі пограбували.

До слова, Веселову у 2017 році виключили з фракції "Об'єднання "Самопоміч" за "вчинення дій, що порочать репутацію фракції і політичної партії "Самопоміч". Зокрема, – це ініціювання законопроектів, які заперечували окупацію та заперечення в публічних виступах факту окупації всупереч позиції фракції.

Теги: Новини України Верховна Рада Кримінальні новини Поліція
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 23 липня: "Столичне море", поляк влаштував різанину у Києві
23 липня, 23:03 Головні новини 23 липня: "Столичне море", поляк влаштував різанину у Києві
553
Почему Национальный Банк поднимает ставку несмотря на снижение инфляции
23 липня, 23:00 Почему Национальный Банк поднимает ставку несмотря на снижение инфляции
Сергій Фурса 202
Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
23 липня, 14:00 Чи може кросовер замінити спорткар? Тест-драйв BMW X4 від Авто24
Гроші з-під землі: як Київ втрачає на корупції, зокрема, у метро
23 липня, 22:01 Гроші з-під землі: як Київ втрачає на корупції, зокрема, у метро
Михайло Поживанов 1949
Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
23 липня, 20:59 Від геологів до юристів: вартість навчання в українських вишах
917
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
У вівторок йдемо під Раду. Це знаковий день боротьби, — Тягнибок
16 лютого 2014 , 14:00
За компанію "Шахтарю". Результати 11 туру Бундесліги. ВІДЕО
 2 листопада 2013 , 18:48
Спочатку ми спали, а потім перемогли...незаслужено. Огляд матчів 8 туру Бундесліги
 7 жовтня 2013 , 16:54
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук