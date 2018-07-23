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В Денісової пояснили, чому у грецьких тюрмах опинилися сотні українських моряків

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Омбудсвумен повідомила, що за гратами у Греції перебуває 161 українець
Омбудсвумен повідомила, що за гратами у Греції перебуває 161 українець / Фото з відкритих джерел

Радниця української омбудсвумен вважає, що сотню українських моряків, які опинилися у грецьких тюрмах, обманули та примусили вчинити правопорушення.

Про це інформує прес-служба уповноваженої ВРУ з прав людини.

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Зазначається, що українських громадян обманним шляхом запрошують працювати на круїзних лайнерах, яхтах, а натомість під примусом сили та загрозою смерті змушують переправляти через море "нелегалів" до Європи. Саме через це сотні українських моряків були затримані грецькими правоохоронними органами.

Морякам обіцяють офіційне працевлаштування, роботу за контрактом. Дуже швидко, буквально через декілька місяців, вони опиняються у грецьких тюрмах. А хтось робить на цьому величезні гроші,
– пояснила радниця уповноваженої Верховної Ради з прав людини Таміла Ларіна.

За її словами, у грецьких тюрмах порушуються права затриманих українських моряків. Перекладачі, що надаються українським громадянам, не володіють на достатньому рівні українською чи російською мовами. Затримані не можуть надати докази своєї невинуватості, поспілкуватися з адвокатом і дізнатися подробиці справи, в якій вони фігурують. Крім того, судом не враховуються пом’якшувальні обставини, не беруться до уваги свідчення моряків.

"Всі, хто до нас звертався, скаржаться на відсутність перекладу. Засуджені українці навіть не знають, що підписують. І на досудовому слідстві, і на суді. Особливого обурення викликають випадки невірного перекладу навіть вироку суду", – зазначила Ларіна.

Також родичі затриманих розповідають, що ув'язнені українці перебувають у жахливих умовах та їм відмовляють у лікуванні.

За наявною інформацією, у тюрмах Греції наразі перебувають 161 українець. З них 112 осіб – за звинуваченням у перевезенні нелегальних мігрантів.

З огляду на це, Людмила Денісова закликала до співпраці Комісара Ради Європи з прав людини Дуню Міятович у сфері протидії транснаціональним злочинам. Омбудсмен сподівається, що таким чином вдасться повернути додому українських громадян.

Нагадаємо, 20 липня у Греції в місті Пірей відбувся суд над українським музикантом Сергієм Шваюком, що є учасником івано-франківського гурту "Перкалаба", та його другом Петром Литвинчуком. У підсумку українців засудили до 180 років в'язниці. Причина – перевезення нелегальних мігрантів.
За інформацією Міністерства закордонних справ, зараз у в’язницях по всій Греції перебуває близько 150 українців, засуджених за схожими обвинуваченнями. І деякі їхні вироки сягають більш ніж 600 років.

Теги: Новини України Кримінальні новини Новини політики Греція заручники
Джерело: 24 канал
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