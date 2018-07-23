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У Денисовой объяснили, почему в греческих тюрьмах оказались сотни украинских моряков

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Омбудсвумен сообщила, что за решеткой в Греции находится 161 украинец
Омбудсвумен сообщила, что за решеткой в Греции находится 161 украинец / Фото из открытых источников

Советник украинской омбудсвумен считает, что сотню украинских моряков, которые оказались в греческих тюрьмах, обманули и заставили совершить правонарушение.

Об этом информирует пресс-служба уполномоченного ВРУ по правам человека.

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Отмечается, что украинских граждан обманным путем приглашают работать на круизных лайнерах, яхтах, а взамен под принуждением силы и угрозой смерти заставляют переправлять через море "нелегалов" в Европу. Именно из-за этого сотни украинских моряков были задержаны греческими правоохранительными органами.

Морякам обещают официальное трудоустройство, работу по контракту. Очень быстро, буквально через несколько месяцев, они оказываются в греческих тюрьмах. А кто-то делает на этом огромные деньги,
– пояснила советник уполномоченного Верховной Рады по правам человека Тамила Ларина.

По ее словам, в греческих тюрьмах нарушаются права задержанных украинских моряков. Переводчики, предоставляемые украинским гражданам, не владеют на достаточном уровне  украинским или русским языком. Задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела, в котором они фигурируют. Кроме того, судом не учитываются смягчающие обстоятельства, не принимаются во внимание показания моряков.

"Все, кто к нам обращался, жалуются на отсутствие перевода. Осужденные украинцы даже не знают, что подписывают. И на досудебном следствии, и на суде. Особое возмущение вызывают случаи неверного перевода даже приговора суда", – отметила Ларина.

Также родственники задержанных рассказывают, что заключенные украинцы находятся в ужасных условиях и им отказывают в лечении.

По имеющейся информации, в тюрьмах Греции сейчас находятся 161 украинец. Из них 112 человек – по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.

Учитывая это, Людмила Денисова призвала к сотрудничеству Комиссара Совета Европы по правам человека Дуню Миятович в сфере противодействия транснациональным преступлениям. Омбудсмен надеется, что таким образом удастся вернуть домой украинских граждан.

Напомним, 20 июля в Греции в городе Пирей состоялся суд над украинским музыкантом Сергеем Шваюком, который является участником ивано-франковской группы "Перкалаба", и его другом Петром Литвинчуком. В итоге украинцев приговорили к 180 годам тюрьмы. Причина – перевозка нелегальных мигрантов.
По информации Министерства иностранных дел, сейчас в тюрьмах по всей Греции находится около 150 украинцев, осужденных по похожим обвинениям. И некоторые их приговоры достигают более чем 600 лет.

Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости заложники Греция
Источник: 24 канал
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