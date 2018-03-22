На Полтавщине поймали изобретательного яичного вора
На местной птицефабрике в Кременчугском районе поймали 35-летнего местного жителя, который пытался вынести с территории предприятия более 100 куриных яиц.
Об этом сообщает пресс-служба полиции.
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"В Кременчугское районное отделение полиции обратилась охрана местной птицефабрики, которая передала в руки полицейских 35-летнего местного жителя, пытавшегося вынести с территории более 100 куриных яиц", – говорится в сообщении полиции.
К подкладке куртки мужчина пришил небольшие карманы – отдельные под каждое яйцо. Во время задержания в них лежало 110 штук.
Сейчас работник предприятия дает показания правоохранителям.
Источник: 24 Канал
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