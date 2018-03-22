На Полтавщині спіймали винахідливого чоловіка–яйцекрада
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На місцевій птахофабриці у Кременчуцькому районі спіймали 35-річного місцевого мешканця, який намагався винести з території підприємства більше 100 курячих яєць.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
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"До Кременчуцького районного відділення поліції звернулась охорона місцевої птахофабрики, які передали до рук поліцейських 35-річного місцевого мешканця, який намагався винести з території більше 100 курячих яєць", – йдеться у повідомленні поліції.
До підкладки куртки чоловік пришив невеликі кишені – окремі під кожне яйце. Під час затримання у них лежало 110 штук.
Наразі працівник підприємства дає покази правоохоронцям.
Джерело: 24 Канал
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