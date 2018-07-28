На предстоятеля УПЦ КП Филарета совершено покушение

В Украинской православной церкви Киевского патриархата заявили, что на их предстоятеля Филарета покушались, и обнародовали подробности события. Инцидент произошел еще 25 мая, а нападавшим оказался внештатный епископ Севастиян (в миру – Михаил Возняк).

Соответствующую информацию по результатам заседания Священного Синода УПЦ КП обнародовала на своем официальном сайте.

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Как отмечается, епископ Севастиана был освобожден от управления Черниговской епархией 7 марта 2008 года, а мотивом стали, по его словам, "личные причины" – имеет семью и должен воспитывать детей.

"Фактически в течение многих предыдущих месяцев он самоустранился от руководства епархией и не совершал в ней богослужений, постоянно проживая в Киеве", – подчеркивают представители Церкви.

В Киевском патриархате добавляют, после перевода епископа Севастиана (Возняка) за штат Священный Синод надеялся, что как монах и священнослужитель он одумается, раскается и прекратит нарушение монашеских обетов. В то же время отмечают, что в течение десяти лет вышеуказанный человек "настолько закоснел в грехе, не огласив никаких признаков покаяния и желания исправления, а также потеряв связь с Украинской Православной Церковью Киевского Патриархата, что дошел до преступного умысла – покушения на убийство Предстоятеля Церкви".

25 мая 2018 года внештатный епископ Севастиян (Возняк) вместе со своим сыном вечером в неприемное время в светской одежде вошел в резиденцию Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, намереваясь попасть в личные покои Предстоятеля, который в этот момент ужинал в трапезной. Услышав, что кто-то прошел по коридору, из дверей кухни вышла эконом Патриархии монахиня Варвара, на которую указанный епископ Севастиян (Возняк) сразу напал, направив ей в лицо слезоточивый газ из заранее приготовленного баллончика. После этого отец и сын скрылись с места преступления,

– убеждают священнослужители.

Также в УПЦ КП утверждают, что во время задержания правоохранительными органами внештатный епископ Севастиян (Возняк) признал свое участие в указанных событиях, объяснив свой поступок стремлением попасть к Патриарху на прием, хотя он должен был быть хорошо знаком с распорядком приема и знать о том, что в вечернее время без предварительной договоренности он не производится. В решении Шевченковского районного суда Киева от 20 июля 2018 года по избранию меры пресечения Возняку Михаилу Ярославичу в свою очередь сообщается, что он находится в зарегистрированном браке.

"Учитывая обстоятельства поступка внештатного епископа Севастиана (в миру Возняка Михаила Ярославича), бывшего Черниговского и Нежинского, в частности – умышленно заблаговременное приготовления ним к распылению слезоточивого газа в резиденции Патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета, а также нападение на монахиню Варвару, попытки указанного внештатного епископа с таким намерением попасть в личные покои Предстоятеля в неприемное время, возможные тяжелые последствия (вплоть до причинения смерти), которые по причине возраста могли наступить вследствие использования слезоточивого газа непосредственно против лица Патриарха, считать такие действия покушением на Предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата", – такое решение принял Священный Синод.

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Кроме того, епископа Севастиана обвиняют в том, что он в течение многих лет цинично нарушает монашеские обеты, живя фактически как светское лицо в зарегистрированном по государственному законодательству браке и имеет детей.

За сознательное многолетнее нарушение монашеских обетов, священнической и архиерейской присяги, нападение на монахиню Варвару, намерение совершить нападение на Предстоятеля Украинской Православной Церкви Киевского Патриархата, которое не было завершено лишь в силу независящих от нападающего обстоятельств, однако он мог вызвать тяжелые последствия вплоть до смерти, внештатного епископа Севастиана (в миру Возняка Михаила Ярославича) лишить священного сана. На основании 16 правила IV Вселенского собора, лишить вышеуказанное лицо общения церковного и всех прав, связанных с монашеством, предостерегая, что в случае дальнейшего закоснения в грехе его ожидает вечное осуждение вместе с дьяволом и его слугами, и призвав его к полному и истинному покаянию,

– резюмировал Священный Синод.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что 25 мая двое неизвестных ворвались в помещение Киевской Патриархии, где распылили слезоточивый газ, в результате чего пострадала монахиня Варвара. Отмечалось, что злоумышленники свои действия не объясняли и после нападения скрылись.