На предстоятеля УПЦ КП Філарета здійснили замах

В Українській православній церкві Київського патріархату заявили, що на їхнього предстоятеля Філарета здійснювали замах та оприлюднили подробиці. Інцидент трапився ще 25 травня, а нападником виявився заштатний єпископ Севастіан (у миру – Михайло Возняк).

Відповідну інформацію за результатами засідання Священного Синоду УПЦ КП оприлюднила на своєму офіційному сайті.

Як зазначається, єпископа Севастіана було звільнено від керування Чернігівською єпархією 7 березня 2008 року, а мотивом стали, за його словами, "особисті причини" – має сім’ю та повинен виховувати дітей.

"Фактично протягом багатьох попередніх місяців він самоусунувся від керівництва єпархією та не звершував у ній богослужінь, постійно проживаючи у Києві", – підкреслюють представники Церкви.

У Київському патріархаті додають, звільнивши єпископа Севастіана (Возняка) за штат, Священний Синод мав надію, що як чернець і священнослужитель він одумається, розкається та припинить порушення чернечих обітниць. Водночас наголошують, що протягом десяти років вищевказаний чоловік "настільки закоснів у гріху, не виявивши жодних ознак покаяння та бажання виправлення, а також втративши зв’язок з Українською Православною Церквою Київського Патріархату, що дійшов до злочинного наміру – замаху на вбивство Предстоятеля Церкви".

25 травня 2018 року заштатний єпископ Севастіан (Возняк) разом зі своїм сином увечері у неприйомний час у світському одязі увійшов до резиденції Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета, маючи намір потрапити до особистих покоїв Предстоятеля, який у цей момент вечеряв у трапезній. Почувши, що хтось пройшов коридором, з дверей кухні вийшла економ Патріархії монахиня Варвара, на яку вказаний єпископ Севастіан (Возняк) відразу напав, спрямувавши їй в обличчя сльозогінний газ із заздалегідь приготовленого балончика. Після цього батько та син втекли з місця злочину,

– переконують священнослужителі.

Також в УПЦ КП стверджують, що під час затримання правоохоронними органами заштатний єпископ Севастіан (Возняк) визнав свою участь у вказаних подіях, пояснивши свій вчинок намаганням потрапити до Патріарха на прийом, хоча він мав бути добре знайомим з розпорядком прийому та знав про те, що у вечірній час без попередньої домовленості він не здійснюється. У рішенні Шевченківського районного суду Києва від 20 липня 2018 року щодо обрання запобіжного заходу Возняку Михайлу Ярославовичу своєю чергою повідомляється, що той перебуває у зареєстрованому шлюбі.

"Враховуючи обставини вчинку заштатного єпископа Севастіана (у миру Возняка Михайла Ярославовича), колишнього Чернігівського та Ніжинського, зокрема – зумисне завчасне приготування ним до розпилення сльозогінного газу в резиденції Патріарха Київського та всієї Руси-України Філарета, а також напад на монахиню Варвару, намагання вказаного заштатного єпископа з таким наміром потрапити в особисті покої Предстоятеля у неприйомний час, можливі важкі наслідки (аж до спричинення смерті), які з причини віку могли настати внаслідок використання сльозогінного газу безпосередньо проти особи Патріарха, вважати такі дії замахом на Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату", – таке рішення ухвалив Священний Синод. ї

Крім того, єпископа Севастіана звинувачують у тому, що він протягом багатьох років цинічно порушує чернечі обітниці, живучи фактично як світська особа у зареєстрованому за державним законодавством шлюбі та має дітей.

За свідоме багатолітнє порушення чернечих обітниць, священичої та архієрейської присяги, напад на монахиню Варвару, намір вчинити напад на Предстоятеля Української Православної Церкви Київського Патріархату, який не було довершено лише в силу незалежних від нападника обставин, однак він міг спричинити важкі наслідки аж до смерті, заштатного єпископа Севастіана (в миру Возняка Михайла Ярославовича) позбавити священного сану. На підставі 16 правила IV Вселенського собору, позбавити вищезазначену особу спілкування церковного та всіх прав, пов’язаних із чернецтвом, застерігши, що у разі подальшого закосніння у гріху на нього очікує вічне осудження разом з дияволом і його слугами, та закликавши його до повного та правдивого покаяння,

– резюмував Священний Синод.

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