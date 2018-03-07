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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На предвыборную кампанию Путин уже потратил более 347 миллионов рублей

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На предвыборную кампанию Путина уже потратили более 347 млн рублей
На предвыборную кампанию Путина уже потратили более 347 млн рублей / afp.com

По состоянию на 5 марта 2018 года кандидат в президенты России Владимир Путин потратил на предвыборную кампанию более 347 миллионов рублей.

Об этом указано в материалах ЦИК России, информирует РИА Новости.

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Из общего фонда в 400 миллионов рублей, которые поступили на избирательный счет Путина, до 5 марта было потрачено 347 миллионов 214 тысяч 905 рублей,
– говорится в сообщении.

Отметим, в РФ законом установлено, что предельная сумма всех расходов кандидата из его фонда не может превышать 400 млн рублей.

Напомним, выборы президента России состоятся 18 марта. Нового руководителя страны выберут в этот день сроком на шесть лет. Среди вероятных кандидатов называют: Владимира Путина, Ксению Собчак, Владимира Жириновского, Григория Явлинского, Алексея Навального и других.

Теги: Новости политики Новости России Владимир Путин Выборы в России 2018
Источник: 24 Канал
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