На передвиборчу кампанію Путін вже витратив понад 347 мільйонів рублів

Станом на 5 березня 2018 року кандидат в президенти Росії Володимир Путін витратив на передвиборчу кампанію більше 347 мільйонів рублів.

Про це вказано в матеріалах ЦВК Росії, інформує РИА Новости.

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Із загального фонду в 400 мільйонів рублів, що надійшли на виборчий рахунок Путіна, до 5 березня було витрачено 347 мільйонів 214 тисяч 905 рублів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначимо, у РФ законом встановлено, що гранична сума всіх витрат кандидата з його фонду не може перевищувати 400 млн рублів.

Нагадаємо, вибори президента Росії відбудуться 18 березня. Нового керівника країни оберуть у цей день строком на шість років. Серед ймовірних кандидатів називають: Володимира Путіна, Ксенію Собчак, Володимира Жиріновського, Григорія Явлінського, Олексія Навального та інших.