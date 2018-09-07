На Прикарпатье группа людей взорвала ресторан: фото с места происшествия

В ночь на четверг, 6 сентября, в одном из ресторанов Косова Ивано-Франковской области произошел взрыв. В результате инцидента помещение зала претерпело существенных повреждений.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Ивано-Франковской области.

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Правоохранителям на протяжении 9 часов удалось задержать группу из 5 человек, подозреваемых в причастности к подрыву ресторана. К задержанию было привлечено спецподразделение "КОРД".

Так, злоумышленниками оказались 2 жителя Косовского района и 3 жителей соседнего Закарпатья в возрасте от 23 до 60 лет. Двое из них жители, трое – Закарпатской области.

По факту инцидента правоохранители открыли дело. Дальнейшую судьбу злоумышленников решит суд.



Последствия взрыва в ресторане Косово