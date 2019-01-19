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      На Прикарпатье колоритно попрощались с Рождеством: фото и видео

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      Журналисты 24 канала отправились в праздничный день в горы и узнали, как празднуют Богоявление на Прикарпатье. Полюбоваться их традициями съезжаются гости отовсюду.

      На реке Рыбница в селе Яворов, что на Прикарпатье, ежегодно в Иордан вырезают ледяные скульптуры. Над ними в течение целой недели работали мужчины.

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      Жители села верят в лечебную силу воды.

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      По традиции, в банки для воды кладут яблоки, орехи и мандарины. Чтобы после водосвятия раздать детям гостинцы. А водицей целый год будут отгонять недуги. Эта вода целебна, особенно когда кто-то заболел. Эта водичка для нас добрая, лечебная, ее нужно натощак употреблять,
      – добавила местная жительница Мария Мицканюк.

      А в Криворивне, Верховинского района, колядники ходят по селу и поют коляду. Каждый поселок имеет свою коляду – слова разные, а мелодия одинаковая. Традицию ходить по селу и колядовать восстановили еще с началом независимости.

      Гуцульська коляда в с.Криворівня #криворівня #коляда2019

      Опубліковано Andrii Holovchenko Субота, 19 січня 2019 р.

      Пока праздники продолжаются, в селе слышится коляда по домам. А на Иордан главы колядников – у реки совместно затягивают коляду-плес.

      Теги: Новости Украины Новогодние праздники Карпаты Традиции
      Источник: 24 канал
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