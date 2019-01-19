На Прикарпатье колоритно попрощались с Рождеством: фото и видео
Журналисты 24 канала отправились в праздничный день в горы и узнали, как празднуют Богоявление на Прикарпатье. Полюбоваться их традициями съезжаются гости отовсюду.
На реке Рыбница в селе Яворов, что на Прикарпатье, ежегодно в Иордан вырезают ледяные скульптуры. Над ними в течение целой недели работали мужчины.
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Жители села верят в лечебную силу воды.
Празднование Крещения в Закарпатье
По традиции, в банки для воды кладут яблоки, орехи и мандарины. Чтобы после водосвятия раздать детям гостинцы. А водицей целый год будут отгонять недуги. Эта вода целебна, особенно когда кто-то заболел. Эта водичка для нас добрая, лечебная, ее нужно натощак употреблять,
– добавила местная жительница Мария Мицканюк.
А в Криворивне, Верховинского района, колядники ходят по селу и поют коляду. Каждый поселок имеет свою коляду – слова разные, а мелодия одинаковая. Традицию ходить по селу и колядовать восстановили еще с началом независимости.
Пока праздники продолжаются, в селе слышится коляда по домам. А на Иордан главы колядников – у реки совместно затягивают коляду-плес.