На Прикарпатье колоритно попрощались с Рождеством: фото и видео

Журналисты 24 канала отправились в праздничный день в горы и узнали, как празднуют Богоявление на Прикарпатье. Полюбоваться их традициями съезжаются гости отовсюду.

На реке Рыбница в селе Яворов, что на Прикарпатье, ежегодно в Иордан вырезают ледяные скульптуры. Над ними в течение целой недели работали мужчины.

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Жители села верят в лечебную силу воды.



Празднование Крещения в Закарпатье

По традиции, в банки для воды кладут яблоки, орехи и мандарины. Чтобы после водосвятия раздать детям гостинцы. А водицей целый год будут отгонять недуги. Эта вода целебна, особенно когда кто-то заболел. Эта водичка для нас добрая, лечебная, ее нужно натощак употреблять,

– добавила местная жительница Мария Мицканюк.

А в Криворивне, Верховинского района, колядники ходят по селу и поют коляду. Каждый поселок имеет свою коляду – слова разные, а мелодия одинаковая. Традицию ходить по селу и колядовать восстановили еще с началом независимости.

Гуцульська коляда в с.Криворівня #криворівня #коляда2019 Опубліковано Andrii Holovchenko Субота, 19 січня 2019 р.

Пока праздники продолжаются, в селе слышится коляда по домам. А на Иордан главы колядников – у реки совместно затягивают коляду-плес.