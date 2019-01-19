На Прикарпатті колоритно попрощалися з Різдвом: фото та відео

Журналісти 24 каналу подалися у святковий день у гори та дізналися, як святкують Богоявлення на Прикарпатті. Помилуватися їхніми традиціями з'їжджаються гості звідусіль.

На річці Рибниця у селі Яворів, що на Прикарпатті, щорічно до Йордану вирізають крижані скульптури. Над ними впродовж цілого тижня працювали чоловіки.

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Жителі села вірять у лікувальну силу води.



Святкування Водохреща

За традицією, у банки для води кладуть яблука, грохи та мандарини. Аби після водосвяття роздати дітям гостинця. А водицею цілий рік відганятимуть недуги. Ця вода цілюща, особливо коли хтось захворів. Ця водичка для нас добра, лікувальна, її потрібно натщесерце вживати,

– додала місцева жителька Марія Мицканюк.

А у Криворівні, Верховинського району, колядники ходять селом і затягують коляду. Кожен присілок має свою коляду – слова різні, а мелодія однакова. Традицію ходити селом та колядувати відновили ще з початком незалежності.

Гуцульська коляда в с.Криворівня #криворівня #коляда2019 Опубліковано Andrii Holovchenko Субота, 19 січня 2019 р.



Поки свята тривають, у селі чується коляда по хатах. А на Йордан ватаги колядників – біля річки спільно затягують коляду-плєс.