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      На Прикарпатье первая община перешла в ПЦУ

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      Община села Поховка перешла к ПЦУ
      Община села Поховка перешла к ПЦУ / Блиц-Инфо

      В воскресенье, 13 января, религиозная община Украинской православной церкви Московского патриархата села Поховка перешла к Православной церкви Украины

      Об этом сообщило издание Блиц-Инфо.

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      Отмечается, что голосование прошло в сельском клубе. "За" переход к ПЦУ проголосовали более сотни человек. Около двух десятков сторонников МП, в том числе из соседних сел и района, выступили против.

      Прихожане, которые поддержали МП, назвали голосования незаконным, поскольку оно было созвано обществом, а не священником. В знак протеста они покинули зал, их сопровождали криками "сепаратисты".

      Храм и земля принадлежат сельской общине. В селе около полутысячи жителей, из них очень маленькая часть не хочет переходить. Люди давно говорили, но не хватало духу открыто об этом заявить. А теперь Томос и мы набрались смелости. Им интересно было сегодня сделать провокацию, но мы не поддались,
      – заявил новоизбранный председатель общины Мирослав Аннюк.

      В то же время сельский голова отметил, что представители МП перед выборами общины вывезли то из резиденции в церкви.

      Общество Поховка первая на Прикарпатье перешла с УПЦ МП в ПЦУ. Вслед за ними в воскресенье о переходе в ПЦУ заявили прихожане Кафедрального собора в Коломне.

       

      Теги: Православная церковь Украины Новости Черновцов Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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