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      На Прикарпатті перша громада перейшла в ПЦУ

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      Громада села Похівка перейшла до ПЦУ
      Громада села Похівка перейшла до ПЦУ / Бліц-Інфо

      У неділю, 13 січня, релігійна громада Української православної церкви Московського патріархату села Похівка перейшла до Православної церкви України

      Про це повідомило видання Бліц-Інфо.

      Читайте також: На Одещині перша громада перейшла з УПЦ МП до Православної церкви України

      Зазначається, що голосування відбулося у сільському клубі. "За" перехід до ПЦУ проголосували більше сотні людей. Близько двох десятків прихильників МП, в тому числі із сусідніх сіл і району, виступили проти.

      Парафіяни, які підтримали МП, назвали голосування незаконним, оскільки воно було скликано громадою, а не священиком. В знак протесту вони покинули зал, їх супроводжували криками "сепаратисти".

      Храм і земля належать сільській громаді. В селі близько півтисячі жителів, з них дуже маленька частина не хоче переходити. Люди давно говорили, але не вистачало духу відкрито про це заявити. А тепер є Томос і ми набралися сміливості. Їм цікаво було сьогодні зробити провокацію, але ми не піддалися,
      – заявив новообраний голова громади Мирослав Аннюк.

      Водночас сільський голова зазначив, що представники МП перед виборами громади вивезли щось з резиденції у церкві.

      Громада Похівки перша на Прикарпатті перейшла з УПЦ МП в ПЦУ. Слідом за ними у неділю про перехід до ПЦУ заявили парафіяни Кафедрального собору у Коломиї.

       

      Теги: Новини України Новини Чернівців Православна церква України
      Джерело: 24 Канал
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