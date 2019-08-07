На проблемном 210-м одномандатном округе наконец пересчитали голоса

Провокации, конфликты и почти двое суток повторного подсчета голосов.

Центризбирком наконец принял протокол окружной комиссии об итогах голосования в проблемном избирательном округе №210 в Прилуках. Победу там одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко. Он обошел оппонента всего на 153 голоса.

Безусловно, я доволен результатом. В первую очередь я бы хотел поблагодарить всех тех членов УИК, членов ОИК, председателя ОИК за то, что они двое суток выдержали всю эту экзекуцию, которую организовал господин Приходько. Я благодарен, что они меня поддерживали и мы вместе защитили наши результаты, нашу победу,

– сказал кандидат в народные депутаты Украины Сергей Коровченко.

Пересчитать голоса на 33 участках округа обязал суд, удовлетворив жалобу кандидата в депутаты Бориса Приходько. Он утверждал, что во время работы комиссий произошли значительные нарушения. Вместе с тем, сам и в сопровождении так называемых журналистов спортивного телосложения неоднократно прерывал процесс пересчета.

Представители Сергея Коровченко уверяют, что все обвинения относительно нарушений в работе комиссии безосновательны. Таким образом кандидат пытался затянуть процесс пересчета голосов.

"Никаких документов, подтверждающих какие-то надуманные факты стороны Приходько, нет. Никаких нарушений во время волеизъявления и подсчета голосов выявлено не было. Поэтому все действия кандидата Приходько являются ничем другим и расцениваются нами как просто затягивание процесса", – пояснил представитель кандидата в народные депутаты Сергея Коровченко Виктор Сурник.

Несмотря на препятствия, членам комиссии удалось составить протокол по уточненным данным. Однако, как стало известно, ЦИК хоть и его и приняла, однако по неизвестным причинам объявила перерыв в работе на неопределенный срок. В связи с чем затягивается процесс объявления результатов выборов по одномандатным округам по всей Украине.