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      На проблемном 210-м одномандатном округе наконец пересчитали голоса

      Новая тема 89 Читати новину українською

      Провокации, конфликты и почти двое суток повторного подсчета голосов.

      Центризбирком наконец принял протокол окружной комиссии об итогах голосования в проблемном избирательном округе №210 в Прилуках. Победу там одержал самовыдвиженец Сергей Коровченко. Он обошел оппонента всего на 153 голоса.

      Безусловно, я доволен результатом. В первую очередь я бы хотел поблагодарить всех тех членов УИК, членов ОИК, председателя ОИК за то, что они двое суток выдержали всю эту экзекуцию, которую организовал господин Приходько. Я благодарен, что они меня поддерживали и мы вместе защитили наши результаты, нашу победу,
      – сказал кандидат в народные депутаты Украины Сергей Коровченко.

      Пересчитать голоса на 33 участках округа обязал суд, удовлетворив жалобу кандидата в депутаты Бориса Приходько. Он утверждал, что во время работы комиссий произошли значительные нарушения. Вместе с тем, сам и в сопровождении так называемых журналистов спортивного телосложения неоднократно прерывал процесс пересчета.

      Представители Сергея Коровченко уверяют, что все обвинения относительно нарушений в работе комиссии безосновательны. Таким образом кандидат пытался затянуть процесс пересчета голосов.

      "Никаких документов, подтверждающих какие-то надуманные факты стороны Приходько, нет. Никаких нарушений во время волеизъявления и подсчета голосов выявлено не было. Поэтому все действия кандидата Приходько являются ничем другим и расцениваются нами как просто затягивание процесса", – пояснил представитель кандидата в народные депутаты Сергея Коровченко Виктор Сурник.

      Несмотря на препятствия, членам комиссии удалось составить протокол по уточненным данным. Однако, как стало известно, ЦИК хоть и его и приняла, однако по неизвестным причинам объявила перерыв в работе на неопределенный срок. В связи с чем затягивается процесс объявления результатов выборов по одномандатным округам по всей Украине.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Новости Украины ЦИК Черниговская область
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