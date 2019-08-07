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      На проблемному 210-ому одномандатному окрузі нарешті перерахували голоси

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      Провокації, конфлікти та майже дві доби повторного підрахунку голосів.

      Центрвиборчком нарешті прийняв протокол окружної комісії про підсумки голосування в проблемному виборчому окрузі №210 у Прилуках. Перемогу там отримав самовисуванець Сергій Коровченко. Він обійшов опонента усього на 153 голоси.

      Безумовно, я задоволений результатом. В першу чергу я би хотів подякувати всім тим членам ДВК, членам ОВК, голові ОВК за те, що вони дві доби витримали всю цю екзекуцію, яку організував пан Приходько. Я вдячний, що вони мене підтримували і ми разом захистили наші результати, нашу перемогу,
      – сказав кандидат в народні депутати України Сергій Коровченко.

      Перерахувати голоси на 33 дільницях округу зобов’язав суд, задовольнивши скаргу кандидата в депутати Бориса Приходько. Він стверджував, що під час роботи комісій відбулися значні порушення. Разом з тим, сам і у супроводі так званих журналістів спортивної статури неодноразово переривав процес перерахунку».

      Представники Сергія Коровченка запевняють, всі звинувачення щодо порушень в роботі комісії безпідставні. Таким чином кандидат намагався затягнути процес перерахунку голосів.

      Жодних документів, які підтверджують якісь надумані факти сторони Приходька, немає. Жодних порушень під час волевиявлення і підрахунку голосів не було виявлено. Тому всі дії кандидата Приходька є нічим іншим і розцінюються нами як просто затягуванням процесу,
      – пояснив представник кандидата в народні депутати Сергія Коровченка Віктор Сурник.

      Попри перешкоди, членам комісії таки вдалося скласти протокол з уточненими даними. Проте, як стало відомо, ЦВК хоч і його і прийняла, однак з невідомих причин оголосила перерву в роботі на невизначений термін. У зв`язку з чим затягується процес оголошення результатів виборів по одномандатних округах в усій Україні.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики ЦВК Чернігівська область
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