На проблемному 210-ому одномандатному окрузі нарешті перерахували голоси

Провокації, конфлікти та майже дві доби повторного підрахунку голосів.

Центрвиборчком нарешті прийняв протокол окружної комісії про підсумки голосування в проблемному виборчому окрузі №210 у Прилуках. Перемогу там отримав самовисуванець Сергій Коровченко. Він обійшов опонента усього на 153 голоси.

Безумовно, я задоволений результатом. В першу чергу я би хотів подякувати всім тим членам ДВК, членам ОВК, голові ОВК за те, що вони дві доби витримали всю цю екзекуцію, яку організував пан Приходько. Я вдячний, що вони мене підтримували і ми разом захистили наші результати, нашу перемогу,

– сказав кандидат в народні депутати України Сергій Коровченко.

Перерахувати голоси на 33 дільницях округу зобов’язав суд, задовольнивши скаргу кандидата в депутати Бориса Приходько. Він стверджував, що під час роботи комісій відбулися значні порушення. Разом з тим, сам і у супроводі так званих журналістів спортивної статури неодноразово переривав процес перерахунку».

Представники Сергія Коровченка запевняють, всі звинувачення щодо порушень в роботі комісії безпідставні. Таким чином кандидат намагався затягнути процес перерахунку голосів.

Жодних документів, які підтверджують якісь надумані факти сторони Приходька, немає. Жодних порушень під час волевиявлення і підрахунку голосів не було виявлено. Тому всі дії кандидата Приходька є нічим іншим і розцінюються нами як просто затягуванням процесу,

– пояснив представник кандидата в народні депутати Сергія Коровченка Віктор Сурник.

Попри перешкоди, членам комісії таки вдалося скласти протокол з уточненими даними. Проте, як стало відомо, ЦВК хоч і його і прийняла, однак з невідомих причин оголосила перерву в роботі на невизначений термін. У зв`язку з чим затягується процес оголошення результатів виборів по одномандатних округах в усій Україні.