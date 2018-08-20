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На Радио МАКСИМУМ запустили новое утреннее шоу с крутыми ведущими

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Утреннее шоу на Радио МАКСИМУМ
Утреннее шоу на Радио МАКСИМУМ / maximum.fm

Утреннее шоу на Радио МАКСИМУМ получило нового хозяина – им стал один из лучших радиоведущих Украины Леонид Сенкевич. Выходить шоу будет с понедельника по пятницу с 7:00 до 10:00. Включайте свое настроение на максимум каждое утро!

Слушая новое Утреннее шоу с Лёней Сенкевичем, украинцы будут в курсе актуальных и резонансных новостей и свежих анекдотов. Но главная цель нового ведущего – хорошее настроение слушателей.

Я думал, что каждому из нас нужно утром по дороге на работу. В первую очередь, это – хорошая компания. С нас – ненапряжные разговоры о машинах, секс втроем, о шашлыках и многое другое. С вас – хорошее настроение,
– рассказал о своем новом утреннем шоу Лёня Сенкевич.

Льоня Сенкевич і Ксюша - ведучі ранкового шоу на Радіо МАКСИМУМ - фото 271130
Леня Сенкевич и Ксюша – ведущие утреннего шоу на Радио МАКСИМУМ

Помогать ему в этом будет очаровательная ведущая Ксюша.

Расписание утреннего шоу с Леней Сенкевичем

В эфире с 20 августа, с понедельника по пятницу 7:00 – 10:00.

Где слушать Радио МАКСИМУМ

  • Киев – 94,2
  • Львов – 102,1
  • Одесса – 107,4
  • Харьков – 104,0
  • Ивано-Франковск – 104,7
  • Тернополь – 88,1
  • Запорожье – 101,8
  • Ровно – 90,0
  • Луцк – 88,7
  • Кропивницкий – 104,2
  • Черкассы – 101,0
  • Полтава – 92,4
  • Славское – 102,1
Теги: Новости Украины
Источник: 24 Канал
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