На Радио МАКСИМУМ запустили новое утреннее шоу с крутыми ведущими

Утреннее шоу на Радио МАКСИМУМ получило нового хозяина – им стал один из лучших радиоведущих Украины Леонид Сенкевич. Выходить шоу будет с понедельника по пятницу с 7:00 до 10:00. Включайте свое настроение на максимум каждое утро!

Слушая новое Утреннее шоу с Лёней Сенкевичем, украинцы будут в курсе актуальных и резонансных новостей и свежих анекдотов. Но главная цель нового ведущего – хорошее настроение слушателей.

Я думал, что каждому из нас нужно утром по дороге на работу. В первую очередь, это – хорошая компания. С нас – ненапряжные разговоры о машинах, секс втроем, о шашлыках и многое другое. С вас – хорошее настроение,

– рассказал о своем новом утреннем шоу Лёня Сенкевич.

Леня Сенкевич и Ксюша – ведущие утреннего шоу на Радио МАКСИМУМ

Помогать ему в этом будет очаровательная ведущая Ксюша.

Расписание утреннего шоу с Леней Сенкевичем

В эфире с 20 августа, с понедельника по пятницу 7:00 – 10:00.

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