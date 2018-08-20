На Радио МАКСИМУМ запустили новое утреннее шоу с крутыми ведущими
Утреннее шоу на Радио МАКСИМУМ получило нового хозяина – им стал один из лучших радиоведущих Украины Леонид Сенкевич. Выходить шоу будет с понедельника по пятницу с 7:00 до 10:00. Включайте свое настроение на максимум каждое утро!
Слушая новое Утреннее шоу с Лёней Сенкевичем, украинцы будут в курсе актуальных и резонансных новостей и свежих анекдотов. Но главная цель нового ведущего – хорошее настроение слушателей.
Я думал, что каждому из нас нужно утром по дороге на работу. В первую очередь, это – хорошая компания. С нас – ненапряжные разговоры о машинах, секс втроем, о шашлыках и многое другое. С вас – хорошее настроение,
– рассказал о своем новом утреннем шоу Лёня Сенкевич.
Помогать ему в этом будет очаровательная ведущая Ксюша.
Расписание утреннего шоу с Леней Сенкевичем
В эфире с 20 августа, с понедельника по пятницу 7:00 – 10:00.
Где слушать Радио МАКСИМУМ
- Киев – 94,2
- Львов – 102,1
- Одесса – 107,4
- Харьков – 104,0
- Ивано-Франковск – 104,7
- Тернополь – 88,1
- Запорожье – 101,8
- Ровно – 90,0
- Луцк – 88,7
- Кропивницкий – 104,2
- Черкассы – 101,0
- Полтава – 92,4
- Славское – 102,1