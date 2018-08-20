На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими

Ранкове шоу на Радіо МАКСИМУМ отримало нового господаря – ним став один з найкращих радіоведучих України Леонід Сенкевич. Виходити шоу буде з понеділка по п'ятницю з 7:00 по 10:00. Вмикайте свій настрій на максимум кожного ранку!

Слухаючи нове Ранкове шоу з Льонею Сенкевичем, українці будуть в курсі актуальних і резонансних новин та свіжих анекдотів. Але головна мета нового ведучого – гарний настрій слухачів.

Я міркував, що кожному з нас потрібно вранці по дорозі на роботу. У першу чергу, це – хороша компанія. З нас – ненапряжні розмови про машини, секс утрьох, про шашлики і багато іншого. З вас – гарний настрій, – розповів про своє нове ранкове шоу Льоня Сенкевич.

Льоня Сенкевич і Ксюша – ведучі ранкового шоу на Радіо МАКСИМУМ

Допомагати йому в цьому буде чарівна ведуча Ксюша.

Розклад ранкового шоу з Льонею Сенкевичем

В ефірі з 20 серпня, з понеділка по п'ятницю 7:00 – 10:00.

Де слухати Радіо МАКСИМУМ