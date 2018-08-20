На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
Ранкове шоу на Радіо МАКСИМУМ отримало нового господаря – ним став один з найкращих радіоведучих України Леонід Сенкевич. Виходити шоу буде з понеділка по п'ятницю з 7:00 по 10:00. Вмикайте свій настрій на максимум кожного ранку!
Слухаючи нове Ранкове шоу з Льонею Сенкевичем, українці будуть в курсі актуальних і резонансних новин та свіжих анекдотів. Але головна мета нового ведучого – гарний настрій слухачів.
Я міркував, що кожному з нас потрібно вранці по дорозі на роботу. У першу чергу, це – хороша компанія. З нас – ненапряжні розмови про машини, секс утрьох, про шашлики і багато іншого. З вас – гарний настрій, – розповів про своє нове ранкове шоу Льоня Сенкевич.
Допомагати йому в цьому буде чарівна ведуча Ксюша.
Розклад ранкового шоу з Льонею Сенкевичем
В ефірі з 20 серпня, з понеділка по п'ятницю 7:00 – 10:00.
Де слухати Радіо МАКСИМУМ
- Київ – 94,2
- Львів – 102,1
- Одеса – 107,4
- Харків – 104,0
- Івано-Франківськ – 104,7
- Тернопіль – 88,1
- Запоріжжя – 101,8
- Рівне – 90,0
- Луцьк – 88,7
- Кропивницький – 104,2
- Черкаси – 101,0
- Полтава – 92,4
- Славське – 102,1