На российской границе задержали мужчину, который тайно попал в Украину

Пограничники Харьковского отряда задержали гражданина России, который двигался в Украину, незаконно пересекая границу вне пунктов пропуска.

Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Госпогранслужбы.

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"Пограничным нарядом с помощью тепловизионного комплекса было обнаружено неизвестное лицо, которое двигалось от линии государственной границы вглубь Украины. Выдвинувшись на перехват охранники государственных рубежей задержали 35-летнего гражданина России", – заявили пограничники.

Инцидент произошел 29 июля ночью. Сейчас иностранца задержали для составления документов об административном правонарушении. Его дальнейшую судьбу решит суд.