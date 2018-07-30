На російському кордоні затримали чоловіка, який таємно потрапив в Україну

Прикордонники Харківського загону затримали громадянина Росії, який рухався в України, незаконно перетнувши кордон поза пунктами пропуску.

Про це повідомляє прес-служба Східного регіонального управління Держприкордонслужби.

Читайте також: На Львівщині прикордонники затримали африканців, які спробували незаконно перетнути кордон

"Прикордонним нарядом за допомогою тепловізійного комплексу було виявлено невідому особу, що рухалась від лінії державного кордону вглиб України. Висунувшись на перехоплення охоронці державних рубежів затримали 35-річного громадянина Росії", – заявили прикордонники.

Інцидент трапився 29 липня вночі. Наразі, іноземця затримано для складання документів про адміністративне правопорушення. Його подальшу долю вирішить суд.