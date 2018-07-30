На російському кордоні затримали чоловіка, який таємно потрапив в Україну
Прикордонники Харківського загону затримали громадянина Росії, який рухався в України, незаконно перетнувши кордон поза пунктами пропуску.
Про це повідомляє прес-служба Східного регіонального управління Держприкордонслужби.
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"Прикордонним нарядом за допомогою тепловізійного комплексу було виявлено невідому особу, що рухалась від лінії державного кордону вглиб України. Висунувшись на перехоплення охоронці державних рубежів затримали 35-річного громадянина Росії", – заявили прикордонники.
Інцидент трапився 29 липня вночі. Наразі, іноземця затримано для складання документів про адміністративне правопорушення. Його подальшу долю вирішить суд.
Джерело: 24 Канал
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