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      На Ровенщине экс-супруга заказала убийство частного предпринимателя

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      Экс-супруга заказала убийство своего мужа-предпринимателя / ssu.gov.ua

      В Ровенской области СБУ задержали бывшую жену частного предпринимателя, которая нашла киллера для своего экс-супруга.

      Жительница Ровно искала среди представителей местных криминальных кругов исполнителя для совершения убийства своего мужа, сообщает пресс-служба СБУ.

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      В случае смерти бывшего мужа женщина получила бы его имущество. За убийство она предлагала 4,5 тысячи долларов.

      Чтобы задержать экс-супругу предпринимателя, сотрудники СБУ провели инсценировку убийства мужа. А для доказательств сняли постановочное видео.

      Злоумышленницу задержали во время передачи денег фальшивому киллеру.

      СБУ вбивсвто кілер
      Бывшая жена заказала убийство мужа / Фото: Нацполиция

      Правоохранители открыли уголовное производство по статье "подготовка к заказному убийству из корыстных побуждений". Женщине грозит до 15 лет лишения свободы. 

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал СБУ Ровно Криминальные новости
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