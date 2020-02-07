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      На Рівненщині ексдружина замовила вбивство приватного підприємця

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      Ексдружина замовила вбивство свого чоловіка-підприємця / ssu.gov.ua

      У Рівненські області СБУ затримали колишню дружину приватного підприємця, яка знайшла кілера для свого ексчоловіка.

      Мешканка Рівного шукала серед представників місцевих кримінальних кіл виконавця для здійснення вбивства свого чоловіка, повідомляє пресслужба СБУ.

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      У випадку смерті колишнього чоловіка жінка отримала б його майно. За вбивство вона пропонувала 4,5 тисячі доларів.

      Щоб затримати ексдружину підприємця, співробітники СБУ здійснили інсценування вбивства чоловіка. А для доказів зняли постановочне відео.

      Зловмисницю затримали під час передачі грошей фальшивому кілеру.

      СБУ вбивсвто кілер
      Колишня дружина замовила вбивсвто для чоловіка / Фото: Нацполіція

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею "підготовка до замовного вбивства з корисливих мотивів". Жінці загрожує до 15 років позбавлення волі.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Кримінальні новини Рівне СБУ
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