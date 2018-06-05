На Ровенщине мошенница наживалась на больном ребенке

Следователи Здолбуновского отдела полиции направили в суд уголовное производство в отношении 43-летней жительницы Кировоградской области с характерным этническим признаком, которая под предлогом снятия порчи выманила у доверчивой женщины деньги и золотые украшения на общую сумму свыше 33 тысяч гривен.

Об этом информирует "Магнолия-ТВ".

В ходе досудебного расследования, полицейские выяснили, что в селе на Здолбуновщине проживает супружество с двумя малолетними детьми. 13 января 2017 года к их хозяйству пришла неизвестная женщина и сообщила, что сможет помочь в лечении тяжелобольного сына, сняв порчу. Для этого нужно было отдать незнакомке ценную вещь. Отчаявшаяся мать согласилась и отдала золотые кольцо и крестик. Мошенница к тому же взяла за "услуги" 2260 гривен и сказала, что через несколько дней вернется и сообщит, что нужно делать дальше.

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Позже, 15 января, незнакомка вернулась и сообщила, что "обряд" начинает действовать и ребенку скоро станет лучше. Однако нужно еще 1200 гривен, золотую цепочку, браслет и кольцо. Потерпевшая выполнила все указания, потому что верила, что сможет наконец вылечить своего сына.

За несколько дней злоумышленница вернулась с "хорошими" новостями, что якобы обряд почти завершен. В этот раз также надо было отдать четыре золотых кольца, кулон, серьги, цепочку и 100 грн. Благодарна за помощь хозяйка дала незнакомке еще и 10 килограмм свинины.

Мошенница обещала наведаться еще раз, однако напрасно. Улучшений у сына не было. Только тогда женщина поняла, что ее обманули. В результате проведенных розыскных мероприятий и следственных действий полицейские вышли на след злоумышленницы и задержали ее в Здолбунове. Жительнице Кировоградщины сообщили о подозрении в совершении мошенничества согласно части 2 статьи 190 Уголовного кодекса Украины. К тому же, она оказалась ранее судимой за аналогичные преступления.

Следователи закончили досудебное расследование и направили уголовное производство в суд, который определит меру наказания. Санкция статьи предусматривает максимальную ответственность в виде лишения свободы на срок до трех лет.