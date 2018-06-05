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На Рівненщині судитимуть шахрайку, яка наживалась на хворій дитині

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Шахрайка виманювала золото у матері хворої дитини
Шахрайка виманювала золото у матері хворої дитини / /lombard-capital.com.ua

Слідчі Здолбунівського відділу поліції скерували до суду кримінальне провадження відносно 43-річної жительки Кіровоградської області з характерною етнічною ознакою, яка під приводом зняття порчі виманила у довірливої жінки гроші та золоті прикраси на загальну суму понад 33 тисячі гривень.

Про це інформує "Магнолія-ТВ".

У ході досудового розслідування, поліцейські з’ясували, що у селі на Здолбунівщині проживає подружжя з двома малолітніми дітьми. 13 січня 2017 року до їхнього господарства прийшла невідома жінка та повідомила, що зможе допомогти в лікуванні важкохворого сина, знявши порчу. Для цього потрібно було віддати незнайомці цінну річ. Зневірена матір погодилась та віддала золоті каблучку та хрестик. Шахрайка до того ж взяла за "послуги" 2260 гривень та сказала, що за кілька днів повернеться та повідомить, що потрібно робити далі.

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Пізніше, 15 січня, незнайомка повернулася та повідомила, що "обряд" починає діяти і дитині скоро стане краще. Однак потрібно ще 1200 гривень, золотий ланцюжок, браслет та каблучку. Потерпіла виконала усі настанови, бо вірила, що зможе нарешті вилікувати свого сина.

За кілька днів зловмисниця повернулася з "хорошими" новинами, нібито обряд майже завершено. Цього разу також треба було віддати чотири золоті персні, кулон, сережки, ланцюжок та 100 грн. Вдячна за допомогу господиня дала незнайомці ще й 10 кілограмів свинини.

Шахрайка обіцяла навідатися ще раз, однак намарно. Покращень в сина не було. Тільки тоді жінка зрозуміла, що її ошукали. У результаті проведених розшукових заходів та слідчих дій поліцейські вийшли на слід зловмисниці та затримали її у Здолбунові. Жительці Кіровоградщини повідомили про підозру у вчиненні шахрайства відповідно до частини 2 статті 190 Кримінального кодексу України. До того ж, вона виявилася раніше судимою за аналогічні злочини.

Слідчі закінчили досудове розслідування та скерували кримінальне провадження до суду, який визначить міру покарання. Санкція статті передбачає максимальну відповідальність у виді позбавлення волі на строк до трьох років.

Теги: Новини України Поліція Гроші Шахрайство
Джерело: 24 Канал
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