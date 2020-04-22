На Ровенщине неизвестные напали на отдел полиции и подожгли авто копов фото

В Старом Селе Ровенской области 21 апреля неизвестные мужчины подожгли авто полиции и пытались поджечь их участок. Сами нападавшие скрылись, а один из правоохранителей получил ожоги ноги.

Происшествие произошло 21 апреля около 12:30, сообщает полиция.

К слову Массовая драка на Пасху: в Донецкой области подрались около 100 человек

Сначала в отделение приехал местный житель, который предлагал копам поехать отмечать пасхальные праздники . Когда ему отказали, тот уехал, а через 20 минут вернулся и начал угрожать работникам полиции.

Агрессивный мужчина позвонил знакомым и сказал, что его задержали. Тогда к полицейской станции приехали еще трое мужчин, которые толкали правоохранителей и пытались устроить драку.

Человек, который спровоцировал конфликт с самого начала, облил бензином автомобиль полицейских и мебель у станции полиции. Тогда злоумышленник поджег авто, а нападавшие скрылись .

Правоохранители самостоятельно справились с возгоранием, но один из них в процессе получил ожоги ноги. Сейчас полиция ищет нападавших. Возбуждено уголовное дело за повреждение имущества работника полиции, а злоумышленникам грозит до 15 лет за решеткой .

Нападение на отделение полиции и поджог авто в Ривненской области: смотрите фото