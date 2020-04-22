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      На Ровенщине неизвестные напали на отдел полиции и подожгли авто копов фото

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      На Ровенщине 4 мужчин пытались сжечь авто и отделения полиции / npu.gov.ua

      В Старом Селе Ровенской области 21 апреля неизвестные мужчины подожгли авто полиции и пытались поджечь их участок. Сами нападавшие скрылись, а один из правоохранителей получил ожоги ноги.

      Происшествие произошло 21 апреля около 12:30, сообщает полиция.

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      Сначала в отделение приехал местный житель, который предлагал копам поехать отмечать пасхальные праздники. Когда ему отказали, тот уехал, а через 20 минут вернулся и начал угрожать работникам полиции.

      Агрессивный мужчина позвонил знакомым и сказал, что его задержали. Тогда к полицейской станции приехали еще трое мужчин, которые толкали правоохранителей и пытались устроить драку.

      Человек, который спровоцировал конфликт с самого начала, облил бензином автомобиль полицейских и мебель у станции полиции. Тогда злоумышленник поджег авто, а нападавшие скрылись.

      Правоохранители самостоятельно справились с возгоранием, но один из них в процессе получил ожоги ноги. Сейчас полиция ищет нападавших. Возбуждено уголовное дело за повреждение имущества работника полиции, а злоумышленникам грозит до 15 лет за решеткой .

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Ровно Пожар Полиция Новости Украины
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