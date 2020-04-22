06:40
22 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ОБВАЛ ЦІН НА НАФТУ

      На Рівненщині невідомі напали на відділ поліції та підпалили авто копів: фото

      - Читать новость на русском
      На Рівненщині 4 чоловіків намагалися спалити авто і відділення поліції / npu.gov.ua

      У Старому Селі Рівненської області 21 квітня невідомі чоловіки підпалили авто поліції та намагалися підпалити їхній відділок. Самі нападники втекли, а один з правоохоронців отримав опіки ноги.

      Подія сталася 21 квітня близько 12:30, повідомляє поліція.

      До слова Масова бійка на Великдень: на Донеччині побились приблизно 100 людей

      Спершу до відділку приїхав місцевий мешканець, який пропонував копам поїхати відзначати великодні свята. Коли йому відмовили, той поїхав, а через 20 хвилин повернувся і почав погрожувати працівникам поліції.

      Агресивний чоловік зателефонував знайомим і сказав, що його затримали. Тоді до поліцейської станції приїхали ще троє чоловіків, які штовхали правоохоронців і намагалися влаштувати бійку.

      Чоловік, який спровокував конфлікт з самого початку, облив бензином автомобіль поліцейських і меблі у станції поліції. Тоді зловмисник підпалив авто, а нападники втекли.

      Правоохоронці самотужки впоралися з займанням, але один з них у процесі отримав опіки ноги. Наразі поліція шукає нападників. Відкрито кримінальну справу за пошкодження майна правоохоронця, а зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами.

      Напад на відділення поліції і підпал авто на Рівненщині: дивіться фото

      Старе Село Рокитнянського району Рівненської області: карта

       

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Рівне Пожежа Поліція Новини України
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 06:30 Прогноз погоди на 22 квітня: буде прохолодно та вітряно, дощитиме у центрі та на заході
      Новини України 497
      21 квітня , 23:50 Зеленський виступив у гарну нічию з Путіним: експерт про наслідки нормандського саміту
      Політбюро 725
      сьогодні , 00:58 ВООЗ закликає Білорусь закритися на карантин через коронавірус
      Новини світу 1327
      сьогодні , 02:36 Ситуація як в КНДР: Кулеба відповів американському виданню на статтю про "щасливий Крим"
      Новини України 1671
      сьогодні , 06:00 Новини про коронавірус 21 квітня: карантин в Україні продовжать, нове ускладнення COVID-19
      Новини України 11271
      сьогодні , 05:05 Гороскоп на 22 квітня для всіх знаків зодіаку
      Гороскоп 353
      21 квітня , 23:58 На Буковині виявили вже понад тисячу випадків коронавірусу
      Лікування 503
      сьогодні , 00:15 Рік президентства Зеленського, 94 – королеві Єлизаветі ІІ, прокол Huawei: фото дня
      Статті 608
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      18 квітня , 06:00 Новини про коронавірус 17 квітня: скандал зі смертністю в Китаї, Україна ще не досягла піку
      Соломія Ніколайчук
      18 квітня , 00:30 Збиття безпілотника РФ: на Донбасі знову виявили докази присутності країни-агресора
      Михайло Макарук