На Рівненщині невідомі напали на відділ поліції та підпалили авто копів: фото
У Старому Селі Рівненської області 21 квітня невідомі чоловіки підпалили авто поліції та намагалися підпалити їхній відділок. Самі нападники втекли, а один з правоохоронців отримав опіки ноги.
Подія сталася 21 квітня близько 12:30, повідомляє поліція.
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Спершу до відділку приїхав місцевий мешканець, який пропонував копам поїхати відзначати великодні свята. Коли йому відмовили, той поїхав, а через 20 хвилин повернувся і почав погрожувати працівникам поліції.
Агресивний чоловік зателефонував знайомим і сказав, що його затримали. Тоді до поліцейської станції приїхали ще троє чоловіків, які штовхали правоохоронців і намагалися влаштувати бійку.
Чоловік, який спровокував конфлікт з самого початку, облив бензином автомобіль поліцейських і меблі у станції поліції. Тоді зловмисник підпалив авто, а нападники втекли.
Правоохоронці самотужки впоралися з займанням, але один з них у процесі отримав опіки ноги. Наразі поліція шукає нападників. Відкрито кримінальну справу за пошкодження майна правоохоронця, а зловмисникам загрожує до 15 років за ґратами.
Напад на відділення поліції і підпал авто на Рівненщині: дивіться фото
Старе Село Рокитнянського району Рівненської області: карта
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