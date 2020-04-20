Масова бійка на Великдень: на Донеччині побились приблизно 100 людей

У смт Новотроїцькому, що на Донеччині, стався конфлікт між місцевими жителями. Згодом він переріс у масову бійку.

За порушення громадського порядку поліція розпочала досудове розслідування. Про це повідомили на сайті поліції Донецької області.

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За словами правоохоронців, конфлікт почався через особисту неприязнь між декількома жителями.

Учасники бійки намагалися перевернути машини поряд. Через це поліцейські були вимушені зробити 4 попереджувальні постріли в повітря. Також їм довелося викликати підкріплення.

Через це відкрили 2 кримінальні провадження щодо:

умисних тяжких тілесних ушкоджень;

хуліганства.

Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та причетних до неї осіб.

Смт Новотроїцьке – карта

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