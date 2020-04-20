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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Масова бійка на Великдень: на Донеччині побились приблизно 100 людей

      - Читать новость на русском
      На Донеччині сталася масова бійка / police.dn.ua

      У смт Новотроїцькому, що на Донеччині, стався конфлікт між місцевими жителями. Згодом він переріс у масову бійку.

      За порушення громадського порядку поліція розпочала досудове розслідування. Про це повідомили на сайті поліції Донецької області.

      Увага Нацполіція порушила 5 кримінальних справ проти УПЦ МП за порушення карантину на Великдень

      За словами правоохоронців, конфлікт почався через особисту неприязнь між декількома жителями.

      Учасники бійки намагалися перевернути машини поряд. Через це поліцейські були вимушені зробити 4 попереджувальні постріли в повітря. Також їм довелося викликати підкріплення. 

      Через це відкрили 2 кримінальні провадження щодо:

      • умисних тяжких тілесних ушкоджень;
      • хуліганства.

      Наразі правоохоронці встановлюють всі обставини події та причетних до неї осіб.

      Смт Новотроїцьке – карта

      Порушення карантину на Великдень: головне

      • Поліція зафіксувала порушення карантину в Почаївській лаврі. Під час великоднього богослужіння, попри встановлені обмеження, вірян впустили всередину храму. Поліція розбила територію лаври на квадрати, аби люди стояли на безпечній відстані один від одного. Правоохоронці також підготували маски для тих, хто прийшов без них.
      • Парафіяни УПЦ Московського патріархату зібралися на богослужіння у Свято-Успенській Святогірській лаврі, що на Донеччині. Лише дехто з людей мав маску, а про соціальну дистанцію годі й говорити. Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом порушення карантинних обмежень. Правоохоронці повідомили, що у лаврі перебували приблизно 300 людей.
      Автор: Аліна Оліховська
      Теги: Поліція Великдень Карантин в Україні 2020 Новини України Релігія Новини Донецька
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