Нацполіція порушила 5 кримінальних справ проти УПЦ МП за порушення карантину на Великдень
Нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адміністративних протоколів стосовно дій УПЦ МП на Великдень, в храмах якої відбувалися порушення карантину.
Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк на своїй сторінці у фейсбуці.
До теми Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції
Відомо, що кримінальні провадження точно порушено щодо Святогірської Свято-Успенської лаври на Донеччині та щодо Почаївської Свято-Успенської лаври на Тернопільщині.
В обидвох храмах на Великдень була велика кількість парафіян, вони не дотримувалися правил соціальної дистанції, частина з них була без масок.
За обома фактами відкрито кримінальне провадження за статтею 325 – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. А це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.
Великодні богослужіння у Почаївській та Святогірській лаврах / Фото 24 канал та Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne
Що відомо про порушення карантину на Великдень в Україні
- Поліція зафіксувала 19 порушень під час богослужінь.
- Поліцейські склали три адміністративні протоколи у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях та розпочали одне кримінальне провадження.
Дивіться відео 24 каналу: чи дотримувалися українці карантину на Великдень
ЯК ВІДБУВАЛИСЯ ВЕЛИКОДНІ БОГОСЛУЖІННЯ В ІНШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ
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