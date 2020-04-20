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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Нацполіція порушила 5 кримінальних справ проти УПЦ МП за порушення карантину на Великдень

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      Поліція зафіксувала 19 порушень під час Великодня / Нацполіція

      Нацполіція порушила 5 кримінальних проваджень та виписала 5 адміністративних протоколів стосовно дій УПЦ МП на Великдень, в храмах якої відбувалися порушення карантину.

      Про це повідомив радник голови МВС Зорян Шкіряк на своїй сторінці у фейсбуці.

      До теми Скільки порушень карантину було на Великдень: відповідь поліції

      Відомо, що кримінальні провадження точно порушено щодо Святогірської Свято-Успенської лаври на Донеччині та щодо Почаївської Свято-Успенської лаври на Тернопільщині.

      В обидвох храмах на Великдень була велика кількість парафіян, вони не дотримувалися правил соціальної дистанції, частина з них була без масок. 

      За обома фактами відкрито кримінальне провадження за статтею 325 – порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. А це передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.

      Великодні богослужіння у Почаївській та Святогірській лаврах / Фото 24 канал та Скриншот з трансляції телеканалу NewsOne

      Що відомо про порушення карантину на Великдень в Україні

      • Поліція зафіксувала 19 порушень під час богослужінь.
      • Поліцейські склали три адміністративні протоколи у Запорізькій, Рівненській та Чернігівській областях та розпочали одне кримінальне провадження.

      Дивіться відео 24 каналу: чи дотримувалися українці карантину на Великдень

      ЯК ВІДБУВАЛИСЯ ВЕЛИКОДНІ БОГОСЛУЖІННЯ В ІНШИХ МІСТАХ УКРАЇНИ

      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Новини України Коронавірус в Україні Новини Донецька Карантин в Україні 2020 Тернопіль Поліція Великдень
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