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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
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      ПАСХА ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Нацполиция возбудила 5 уголовных дел против УПЦ МП за нарушение карантина на Пасху

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      Полиция зафиксировала 19 нарушений во время Пасхи / Нацполиция

      Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов в отношении действий УПЦ МП на Пасху, в храмах которой происходили нарушения карантина.

      Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в фейсбуке.

      К теме Сколько нарушений карантина было на Пасху: ответ полиции

      Известно, что уголовные производства точно возбуждены относительно Святогорской Свято-Успенской лавры в Донецкой области и Почаевской Свято-Успенской лавры на Тернопольщине.

      В обоих храмах на Пасху было большое количество прихожан, они не придерживались правил социальной дистанции, часть из них была без масок.

      По обоим фактам открыто уголовное производство по статье 325 – Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. А это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

      Пасхальные богослужения в Почаевской и Святогорской лаврах / Фото 24 канал и Скриншот из трансляции телеканала NewsOne

      Что известно о нарушении карантина на Пасху в Украине

      • Полиция зафиксировала 19 нарушений во время богослужений.
      • Полицейские составили три административных протокола в Запорожской, Ровненской и Черниговской областях и начато одно уголовное производство.

      Смотрите видео 24 канала: соблюдали ли украинцы карантин на Пасху

      как происходили пасхальные богослужения в других городах украины
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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: Новости Украины Новости Донецка Тернополь Полиция Пасха Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020
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