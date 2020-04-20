Нацполиция возбудила 5 уголовных дел против УПЦ МП за нарушение карантина на Пасху

Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов в отношении действий УПЦ МП на Пасху, в храмах которой происходили нарушения карантина.

Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в фейсбуке.

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Известно, что уголовные производства точно возбуждены относительно Святогорской Свято-Успенской лавры в Донецкой области и Почаевской Свято-Успенской лавры на Тернопольщине.

В обоих храмах на Пасху было большое количество прихожан, они не придерживались правил социальной дистанции, часть из них была без масок.

По обоим фактам открыто уголовное производство по статье 325 – Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. А это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.

Пасхальные богослужения в Почаевской и Святогорской лаврах / Фото 24 канал и Скриншот из трансляции телеканала NewsOne

Что известно о нарушении карантина на Пасху в Украине

Полиция зафиксировала 19 нарушений во время богослужений.

во время богослужений. Полицейские составили три административных протокола в Запорожской, Ровненской и Черниговской областях и начато одно уголовное производство.

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