Нацполиция возбудила 5 уголовных дел против УПЦ МП за нарушение карантина на Пасху
Нацполиция возбудила 5 уголовных производств и выписала 5 административных протоколов в отношении действий УПЦ МП на Пасху, в храмах которой происходили нарушения карантина.
Об этом сообщил советник главы МВД Зорян Шкиряк на своей странице в фейсбуке.
К теме Сколько нарушений карантина было на Пасху: ответ полиции
Известно, что уголовные производства точно возбуждены относительно Святогорской Свято-Успенской лавры в Донецкой области и Почаевской Свято-Успенской лавры на Тернопольщине.
В обоих храмах на Пасху было большое количество прихожан, они не придерживались правил социальной дистанции, часть из них была без масок.
По обоим фактам открыто уголовное производство по статье 325 – Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений. А это предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 8 лет.
Пасхальные богослужения в Почаевской и Святогорской лаврах / Фото 24 канал и Скриншот из трансляции телеканала NewsOne
Что известно о нарушении карантина на Пасху в Украине
- Полиция зафиксировала 19 нарушений во время богослужений.
- Полицейские составили три административных протокола в Запорожской, Ровненской и Черниговской областях и начато одно уголовное производство.
Смотрите видео 24 канала: соблюдали ли украинцы карантин на Пасху
Читайте также
-
Картели кусают локти: как коронавирус повлиял на мировую торговлю наркотикамисегодня , 09:39
-
Филарет провел пасхальную службу без маски, а верующих причащал из одной ложки: фотосегодня , 12:31
-
Каждому третьему отелю и ресторану в Германии грозит банкротствосегодня , 08:50
-
Смертельное ДТП на Кировоградщине: Таврия влетела под грузовик, есть погибшие – фотосегодня , 12:35
-
Карантин и экспорт: почему дальше будет хужесегодня , 08:40
-
ДТЭК Ахметова рекордно повысил цены на электричество для Галичинысегодня , 14:25