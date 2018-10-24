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      На Ровенщине учитель наказал ученика за приветствие "Слава Украине"

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      На Ровенщине школьника наказали за приветствие "Слава Украине"
      На Ровенщине школьника наказали за приветствие "Слава Украине" / Кадр из видео

      На Ровенщине в городе Здолбунов учитель одной из школ якобы наказал ученика 8-го класса Ивана Огородника за патриотическое приветствие "Слава Украине". Сам учитель отрицает, что причина наказания школьника была именно в этом, и утверждает, что поставил ученика к доске за то, что тот шумел на перемене.

      Об этом говорится в сюжете ТСН.

      Восьмиклассник рассказал, что когда учитель английского языка Роман Прилуцкий заходил в класс, он поздоровался с педагогом фразой "Слава Украине!". За это учитель якобы схватил Ивана за ухо и отвел к доске, где парень простоял половину урока.

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      Школьник рассказал об инциденте своей матери. Она пожаловалась на поведение учителя директору школы и написала заявление в полицию, где сейчас проводят проверку. Мать Ивана отметила, что после таких наказаний дети поймут, что фраза "Слава Украине" – это плохо.

      Здолбунів скандал школа вчитель покарання учень Слава Україні
      Учитель, который наказал школьника в школе на Ровенщине

      В школе после этого случая началось служебное расследование. Сам учитель утверждает, что инцидент является обычным учебным процессом. Педагог объяснил, что проучил школьника якобы не за патриотический лозунг, а за шум на перемене. При этом Прилуцкий не отрицает, что поставил парня к доске, но говорит, что не помнит, брал ли он Ивана за ухо.

      Иван по коридору бегал, кричал "Слава Украине". Не знаю, обращался ли он ко мне или нет... Он был на перерыве, и у меня под ногами оказался, когда я заходил в класс. Я просто его взял и поставил,
      – рассказал свою версию событий учитель.

      При этом Прилуцкий пояснил, что, по его мнению, стало причиной конфликта. Учитель рассказал, что у него давний конфликт с некоторыми жителями Здолбунова. Все из-за того, что педагог собирал подписи, чтобы в городе не снесли памятник советскому диверсанту-разведчику Николаю Приходько.

      Напомним, 4 октября Верховная Рада Украины окончательно приняла смену официального воинского приветствия на "Слава Украине – Героям Слава!"

       

       

      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Образование Скандал Ровно
      Источник: 24 Канал
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