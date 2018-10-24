На Рівненщині вчитель покарав учня за вітання "Слава Україні"

На Рівненщині у місті Здолбунів учитель однієї зі шкіл нібито покарав учня 8-го класу Івана Огородника за патріотичне вітання "Слава Україні". Сам вчитель заперечує, що причина покарання школяра була саме такою, і стверджує, що поставив учня до дошки через те, що той шумів на перерві.

Про це мовиться в сюжеті ТСН.

Восьмикласник розповів, що коли вчитель англійської мови Роман Прилуцький заходив до класу, він привітався з педагогом фразою "Слава Україні!". За це вчитель нібито схопив Івана за вухо і відвів до дошки, де хлопець простояв половину уроку.

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Школяр розповів про інцидент своїй матері. Вона поскаржилася на поведінку вчителя директору школи та написала заяву в поліцію, де зараз проводять перевірку. Матір Івана зазначила, що після таких покарань діти зрозуміють, що фраза "Слава Україні" – це погано.



Вчитель, який покарав школяра у школі на Рівненщині

У школі після цього випадку почалося службове розслідування. Сам учитель переконує, що інцидент є звичайним навчальним процесом. Педагог пояснив, що провчив школяра нібито не за патріотичне гасло, а за шум на перерві. При цьому Прилуцький не заперечує, що поставив хлопця до дошки, проте каже, що не пам'ятає, чи брав він Івана за вухо.

Іван по коридору бігав, кричав "Слава Україні". Не знаю, чи він до мене звертався, чи ні... Він був на перерві, і в мене під ногами опинився, коли я заходив до класу. Я просто його взяв і поставив,

– розповів свою версію подій вчитель.

При цьому Прилуцький пояснив, що, на його думку, стало причиною конфлікту. Вчитель розповів, що має давній конфлікт із деякими жителями Здолбунова. Усе через те, що педагог збирав підписи, щоб у місті не знесли пам'ятник радянському диверсантові-розвіднику Миколі Приходьку.

Нагадаємо, 4 жовтня Верховна Рада України остаточно схвалила зміну офіційного військового вітання на "Слава Україні – Героям Слава!"