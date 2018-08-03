На Ровенщине, недалеко от города Здолбунов на автодороге "Городище – Ровно – Староконстантинов" в прицепе грузовика загорелся древесный уголь.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Ровенской области.

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"Пожар возник в прицепе грузовика, в котором находилось 10 тонн древесного угля в мешках. Очаг пожара находился в середине прицепа, поэтому спасателям пришлось вручную разбирать мешки с углем с одновременной подачей огнетушащих средств. Уже в 21:58 пожар был локализован, а в 22:15 полностью ликвидирован", – говорится в сообщении чрезвычайников.

Огнем повреждено одну тонну древесного угля, а в целом весь груз был спасен.

На Ровенщине загорелся грузовик, который перевозил 10 тонн древесного угля: видео