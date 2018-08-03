На Рівненщині, неподалік міста Здолбунів на автодорозі "Городище – Рівне – Старокостянтинів", у причепі вантажівки загорілося деревне вугілля.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Рівненській області.

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"Пожежа виникла у причепі вантажівки в якій знаходилося 10 тонн деревного вугілля в мішках. Осередок пожежі знаходився в середині причіпу, тому рятувальникам довелося вручну розбирати мішки з вугіллям з одночасною подачею вогнегасячих засобів. Вже о 21:58 пожежу було локалізовано а о 22:15 повністю ліквідовано", – йдеться у повідомленні надзвичайників.

Вогнем пошкодженно одну тонну деревного вугілля, а загалом увесь вантаж було врятовано.

На Рівненщині загорілася вантажівка, що перевозила 10 тонн деревного вугілля: відео