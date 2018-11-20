На Ровенском полигоне прогремел взрыв: ранен военный

Во вторник днем, 20 ноября, на Ровенском общевойсковом полигоне взорвалось неизвестное устройство. В результате этого получил ранение военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Об этом в Facebook сообщили в 30-й ОМБР.

Раненому военному оказали первую медицинскую помощь и срочно эвакуировали в ближайший госпиталь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное, ранение легкое, угрозы жизни военнослужащего нет.

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На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка, военной прокуратуры и Нацполиции. Продолжается следствие.

К слову, 6 июля во время учений на Ровенском общевойсковом полигоне разорвался миномет "Молот". В результате инцидента погибли 3 военных, еще 9 получили ранения.