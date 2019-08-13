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      На Ровненщине подростки бросили петарду в канализацию: они – в больнице с ожогами

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      Фото с места происшествия
      Фото с места происшествия / rv.npu.gov.ua

      Инцидент случился в городе Радивилов, что в Ровненской области. Правоохранители выяснили, что 15-летний ученик местной школы бросил петарду через вентиляционное отверстие закрытого канализационного люка.

      Взрыв был настолько мощным, что все трое ребят получили ожоги тела, сообщает пресс-служба полиции Ровненщины.

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      14-ти и 15-летнего парней доставили в ожоговое отделение ровненской больницы, а 9-летнего госпитализировали с ожогами ног конечностей в местное медучреждение. К счастью, жизни детей ничего не угрожает.

      Работники газового участка сразу выехали на место взрыва, утечки газа в канализации они не обнаружили. Они объяснили, что взрыв произошел из-за естественных изменений среды, в котором накопилась газовоздушная смесь.

       вибух в радивилові
      Фото с места происшествия

      Отметим, что в соответствии с Уголовным кодексом Украины лица, совершившие преступление в возрасте от 14 до 16 лет, подлежат уголовной ответственности.

      Правоохранители открыли производство по статье о хулиганстве. Она предусматривает лишение свободы от трех до семи лет.

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      Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Взрыв Ровно
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