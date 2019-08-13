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      На Рівненщині підлітки кинули петарду в каналізацію: вони – у лікарні з опіками

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      Фото із місця події
      Фото із місця події / rv.npu.gov.ua

      Інцидент трапився у місті Радивилів, що у Рівненській області. Правоохоронці з'ясували, що 15-річний учень місцевої школи кинув петарду через вентиляційний отвір зачиненого каналізаційного люку.

      Вибух був настільки потужним, що усі троє хлопців отримали опіки тіла, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

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      14-ти та 15-річного хлопців доставили до опікового відділення рівненської лікарні, а 9-річного госпіталізували з опіками ніг кінцівок у місцевий медзаклад. На щастя, життю дітей нічого не загрожує.

      Працівники газової дільниці одразу виїхали на місце вибуху, витоку газу в каналізації вони не виявили. Вони пояснили, що вибух стався через природні зміни середовища, в якому накопичилася газоповітряна суміш.

       вибух в радивилові
      Фото з місця події

      Зазначимо, що відповідно до Кримінального Кодексу України особи, що вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності. 

      Правоохоронці відкрили провадження за статтею про хуліганство. Вона передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.

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      Теги: Новини України Діти і неповнолітні Рівне Вибух
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