На Рівненщині підлітки кинули петарду в каналізацію: вони – у лікарні з опіками

Інцидент трапився у місті Радивилів, що у Рівненській області. Правоохоронці з'ясували, що 15-річний учень місцевої школи кинув петарду через вентиляційний отвір зачиненого каналізаційного люку.

Вибух був настільки потужним, що усі троє хлопців отримали опіки тіла, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

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14-ти та 15-річного хлопців доставили до опікового відділення рівненської лікарні, а 9-річного госпіталізували з опіками ніг кінцівок у місцевий медзаклад. На щастя, життю дітей нічого не загрожує.

Працівники газової дільниці одразу виїхали на місце вибуху, витоку газу в каналізації вони не виявили. Вони пояснили, що вибух стався через природні зміни середовища, в якому накопичилася газоповітряна суміш.



Фото з місця події

Зазначимо, що відповідно до Кримінального Кодексу України особи, що вчинили злочин у віці від 14 до 16 років, підлягають кримінальній відповідальності.

Правоохоронці відкрили провадження за статтею про хуліганство. Вона передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.